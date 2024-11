Ein letzter Kampf mit der AfD

Man muss furchtlos sein, wenn man die AfD in einer ihrer Hochburgen frontal angreift. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz aus Sachsen hat sich dazu entschlossen. Politisch wird es sein letzter Kampf sein. Nach über 20 Jahren im Bundestag hört Wanderwitz auf.

Drei Monate hat er noch bis zu den vorgezogenen Neuwahlen. In dieser kurzen Spanne will der frühere Ost-Beauftragte der Bundesregierung noch ein Projekt abschließen. Der Bundestag soll mit Mehrheit für ein Verbotsverfahren der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht stimmen. Ein Antrag ist in das Parlament eingebracht und wird bislang von 113 der über 730 Parlamentarier unterstützt – weit entfernt von der nötigen Mehrheit. „Da setzen wir noch Kraft rein, dass es in dieser Wahlperiode klappt mit der Mehrheit für den Antrag“, sagt Wanderwitz. Die AfD soll durch das Verbot ihre bezahlten Abgeordneten und Referenten verlieren und dadurch massiv geschwächt werden.

Seine Partnerin verlässt die Politik ebenfalls

Wanderwitz geht es um eine Atempause für die Demokratie. In seiner Union halten viele ein Verbot für undemokratisch und den falschen Weg. In der sächsischen CDU gibt es einflussreiche Stimmen, die für eine Zusammenarbeit mit den Rechtsnationalen werben. In seinem Landesverband hat der 49-Jährige ohnehin viel Rückhalt verloren, als er einem Teil der Ostdeutschen wegen deren Aufwachsens in der SED-Diktatur bescheinigte, in der Demokratie nicht angekommen zu sein.

Seit die AfD an Stärke gewonnen hatte, wurde Wanderwitz‘ Arbeit als Abgeordneter härter. Beleidigungen, eingeschlagene Scheiben des Wahlkreisbüros und massive Störungen bei öffentlichen Auftritten sind für ihn traurige Realität. „Ich muss meine Familie und mich körperlich und seelisch schützen«, sagte Wanderwitz seiner Heimatzeitung, der Chemnitzer Freien Presse über seinen Rückzug. „Die Angriffe der brutalen Schreihälse sind immer heftiger geworden“. Deshalb tritt er bei der Neuwahl nicht erneut an. Er wird mit seiner Partnerin Yvonne Magwas das Parlament verlassen, die ebenfalls für die CDU dem Bundestag angehört.

“Ich werde kommendes Jahr 50. Das ist ein guter Zeitpunkt, an dem ich selbstbestimmt noch einmal etwas Neues anfangen kann“, sagte der Rechtsanwalt. Was er beruflich und privat plant, wollte er nicht verraten. .