Le Pens Schuldspruch ist völlig legitim

Die Rechtspopulisten sind nur deshalb so beliebt, weil die anderen Parteien bis heute nicht in der Lage sind einen Fehler einzugestehen und noch viel wichtiger, den Kurs zu ändern. Stattdessen versucht man immer die Probleme, die jeder im Alltag sieht, klein zu reden oder auf andere, z.B. Putin zu schieben. Dann macht man Fröhlich Politik, wie bisher. Wir haben doch gerade in Deutschland das schönste Beispiel. Ums verrecken versucht man einen Kurswechsel zu verhindern und zieht absolute alle Register aus der Trickkiste, um im mit ach und Krach das Grundgesetz zu ändern. Das ist vielleicht gerade noch so legal, aber mit Sicherheit nicht demokratisch. Und all diese Fehler versucht man dann entweder Kleinzureden, zu ignorieren, oder noch besser man beschuldigt einfach jemand anderes, Putin kam Ihnen beispielsweise sehr gelegen. Als einzige Lösung sieht man dann Zensur und Verstummung der Opposition. Wird falsch gewählt, wird einfach die Wahl annulliert. Rumänien lässt grüßen.