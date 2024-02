"Markus Lanz" heute am 15. Februar 2024: Das sind die Gäste

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz Gäste in seine abendliche Talkshow ein. Hier erfahren Sie alles zur Ausgabe vom 15. Februar 2024.

Dreimal in jeder Woche bittet Markus Lanz Gäste aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen in seine späte Talkshow. Das können beispielsweise Politikerinnen, Medienleute oder Forschungs-Koryphäen sein - je nach Thema hat der Moderator aber auch Schauspieler, Schriftstellerinnen, Showstars, andere Künstler oder Sport-Asse bei sich im Studio. Üblicherweise sendet das ZDF die Show kurz nach 23 Uhr, das kann sich aber auch verschieben - häufig sind es bedeutende Sport-Ereignisse oder programmtechnische Interna, die den üblichen Sendeplatz beanspruchen. Die heutige Übertragung läuft aber wie üblich - sie startet um 23.15 Uhr und dauert bis 0.30 Uhr am frühen Freitagtagmorgen.

Die Talkshow "Markus Lanz" geht normalerweise von Dienstag bis Donnerstag beim ZDF auf Sendung. Dann kann man die Talkrunde ganz normal im linearen TV-Programm des Senders verfolgen. Zeitgleich läuft sie im Livestream. des Senders. Eine Wiederholung wird auch angeboten: Das Video der heutigen Talkshow ist ab Freitag, 16. Februar 2024, um 1 Uhr in der Mediathek des Senders abrufbereit.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 15. Februar 2024

Heute Abend kommen bei "Markus Lanz" zwei innenpolitische Themenblöcke zur Sprache - zum einen geht es um eine Standortbestimmung der Grünen, zum anderen um das rassistisch motivierte Attentat von Hanau und dessen Aufarbeitung.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 15. Februar 2024

Steffi Lemke, Bundesumweltministerin

Steffi Lemke ist Grünen-Politikerin. Sie nimmt Stellung zur politischen Debattenkultur in Deutschland und den Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung.



Michael Bröcker, Journalist

Michael Bröcker ist Chefredakteur von Table.Media. Er verortet das politische Wirken Lemkes. Außerdem analysiert er das Kalkül von CDU-Chef Merz, der eine Zusammenarbeit mit den Grünen nicht ausschließt.



Said Etris Hashemi, Attentatsopfer



Said Etris Hashemi hat den rassistisch motivierten Anschlag von Hanau überlebt, bei dem sein Bruder ums Leben kam. Er kämpft mit anderen Hinterbliebenen in der "Initiative 19. Februar" gegen das Vergessen.



Matthias Quent, Soziologe

Matthias Quent ist Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal Er beleuchtet die politische und gesellschaftliche Aufarbeitung des Anschlags von Hanau und anderer rechtsextremer Straftaten.