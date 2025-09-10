Will Söder Häuptling aller Deutschen werden?

Markus Söder ist bereits Häuptling aller Stämme Bayerns. Natürlich seiner Franken, aber auch der Alt-Bayern, der Schwaben und der Vertriebenen. Howgh. Er ist Nachfolger von Häuptling Crazy Horst und sein schönster Platz ist bekanntlich an den grünen Auen der Isar. Bayern ist schließlich nicht nur Kultur-, Bildungs-, Urlaubs-, Genuss- und Industrieland, sondern auch das beste Indianer-Land der Welt.

Aber spricht Häuptling Markus, der Schwarze Büffel, mit gespaltener Zunge? In Berlin nahm er am Mittwoch ein großes Tipi direkt neben dem Kanzleramt in Beschlag (das gibt es dort seit über 20 Jahren) und ließ ein großes Fest feiern. Die Bayern legten ihren traditionellen Schmuck an. Ihre Köpfe zierten keine Adlerfedern, sondern Hüte mit Bärten vom Gamsbock. Gereicht wurde ihr traditionelles Kultgetränk in Strömen und Ochs am Spieß. Sogar eine eigene Musikcombo brachte der Schwarze Büffel mit. Sie sang von Squaw Rosi im Sperrbezirk und von der Schickeria an der Isar. Und das auf Bairisch, mit amerikanischen Klängen. Der Combo ist mit ihren Liedern gelungen, was Chief Söder gerne wäre. Sie ist in ganz Deutschland beliebt.

Häuptling Markus der Bayern wollte schon einmal Häuptling aller Deutschen werden. Doch das verhinderte das Bleichgesicht Armin, obwohl Söder einen Pfeil nach dem anderen auf ihn abschoss. Jetzt ist Friedrich der Große Häuptling. Er und Markus haben am Silbersee in den Alpen Friedenspfeife geraucht. Friedrich hat einen Pakt mit den Rothäuten geschlossen, die ihm aber das Leben schwer machen. Sie wollen mehr Bisonfell an alle verteilen, als da ist. Deshalb trällert Friedrich seit einiger Zeit ein Klagelied: „Da sprach der alte Häuptling der Indianer, wild ist der Westen, schwer ist der Beruf“. Ufff. Doch der Schwarze Büffel würde sich von den roten Rothäuten nicht abschrecken lassen. Hauptsache Großer Häuptling. Vielleicht lässt er bald die Kriegstrommel schlagen, fängt den Friedrich mit dem Lasso und bindet ihn an den Pfahl?