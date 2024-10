Ein Kamel stiehlt Söder die Show in Ägypten

Nur so an Rande! Söder ist ja nicht nur der Kamele wegen in Ägypten, er hat durchaus auch eine politische Agenda. Das heisst, der Landespolitiker Söder ist aussenpolitisch unterwegs, was in Bayern schon seit Strauss' Zeiten gang und gäbe war und anderswo auch. Da relativiert sich doch die Empörung, wenn andernorts und zu andern Themen aussenpolitische Fragen auch auf Länderebene besprochen wird.