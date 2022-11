Wie Ärzte in Georgien multiresistente Keime besiegen wollen

Von Fabian Federl, Yannic Hannebohn - 12:00 Uhr Artikel anhören Shape

Benjamin Kunath fängt sich im Krankenhaus Bakterien ein. Über Jahre leidet er, keine Therapie schlägt an. Dann unterzieht er sich in Georgien einer Behandlung mit Phagen. Diese könnten vielen Patienten neue Hoffnung schenken.

„Wir können dir helfen“, hatte man Benjamin Kunath versprochen. „Schließlich sind wir hier nicht in Deutschland.“ Kunath sitzt in einem Hotelzimmer im Zentrum von Tiflis, der georgischen Hauptstadt. Er sitzt auf dem Schlafsofa, blickt zur Wand, eine Träne läuft ihm die Wange herab. In Deutschland gilt er als hoffnungsloser Fall, als einer, bei dem die Medizin nicht mehr weiter weiß. Ein heruntergekommenes Krankenhaus in Tiflis ist seine letzte Hoffnung, eine fast vergessene Therapie mit kaum bekannten Viren – den Phagen.

