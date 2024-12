Wie die AfD Menschen mit Behinderungen an den Rand drängt

Seit sie 2013 gegründet wurde, war die AfD schon vieles. Die Anti-Euro-Partei. Die Professorenpartei. Die Populistenpartei. Inzwischen gilt sie als zumindest in Teilen rechtsextrem. Als was sie noch nie galt: Als eine Partei, die sich für die Belange von Menschen mit Behinderungen einsetzt. Wenn man nach Zeugnissen dafür sucht, was die AfD über Inklusion und Gleichberechtigung denkt, bleibt ein teils schockierender Eindruck. „Inklusion ist ein Irrweg“, sagte der Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke etwa. Und Nachrichten in einfacher Sprache, die unter anderem für Menschen mit einer Lernbehinderung besser verständlich sein sollen, bezeichnete der AfD-Spitzenkandidat im Europawahlkampf, Maximilian Krah, als „Nachrichten für Idioten“. Aber denkt man im Rest der Partei auch so?

