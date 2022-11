Midterms

Hetze im Wüstenstaat: So radikal ist die Stimmung bei den US-Zwischenwahlen

Die Republikanerin Kari Lake hat 22 Jahre lang bei der lokalen TV-Station die Abendnachrichten präsentiert. Jetzt will sie Gouverneurin von Arizona werden.

Plus Ein Quartett von vier extremen Republikanern greift bei den Zwischenwahlen in Arizona nach der Macht. Das könnte den Weg für die Rückkehr von Donald Trump ebnen.

Auf den Tischen des Nachbarschaftslokals „Chauncey Social“ stehen Burger, Bier und Cola. An den Wänden hängt noch Halloween-Dekoration. Hinten im Raum lauert ein Dutzend Fernsehkameras. „Wir haben uns getroffen, weil wir wollen, dass wieder Wahrheit und Wissenschaft gelten“, ergreift ein schmächtiger Mann mit kurzen Haaren das Wort, der im normalen Leben hier in Scottsdale, ein paar Meilen östlich der Megametropole Phoenix, als Zahnarzt arbeitet. Er hat die Veranstaltung an diesem Mittag organisiert. Rund 150 Bürger sind gekommen. „Lasst uns für die Integrität der Wahlen beten“, fordert der Redner auf. „Damit jede Stimme zählt. Und dafür, dass Gott die Pläne unserer Feinde durchkreuzt.“

