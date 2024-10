Hinweise nach TV-Sendung zu Tötung von Frau in Südhessen

Im Fall einer 36-jährigen Frau, die am 16. September tot in einem Waldstück in Lampertheim (Kreis Bergstraße) gefunden wurde, sind nach der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» neue Hinweise bei der Polizei eingegangen. «Diese Hinweise werden jetzt überprüft», teilte die Polizei mit. Einzelheiten wurden mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht genannt. Der Fall war am Mittwochabend in der ZDF-Sendung thematisiert worden.

Die Leiche der Frau war mit mehreren Stichverletzungen auf einem Waldweg entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie dort getötet wurde. Das Auto des Opfers stand auf einem nahegelegenen Waldparkplatz. Die Frau lebte nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft mit ihrer Familie in Lampertheim.