Tötung von Frau in Waldstück wird Thema in TV-Sendung

Im Fall einer 36-jährigen Frau, die am 16. September tot in einem Waldstück in Lampertheim (Kreis Bergstraße) gefunden wurde, erhoffen sich die Ermittler durch die Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» neue Hinweise. Der Fall wird in der ZDF-Sendung an diesem Mittwoch ab 20.15 Uhr thematisiert, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt mitteilten.

Die Leiche der Frau war mit mehreren Stichverletzungen auf einem Waldweg entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie dort getötet wurde. Das Auto des Opfers stand auf einem nahegelegenen Waldparkplatz. Die Frau lebte nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft mit ihrer Familie im Lampertheim.

In der Sendung werde eine Ermittlerin der Mordkommission 1609 mit Moderator Rudi Cerne über den Fall sprechen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Tag der Tat in dem Waldgebiet waren oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Polizei hat ein Hinweistelefon eingerichtet, das auch während der Sendung besetzt ist.