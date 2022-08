Früherer sowjetischer Präsident Michail Gorbatschow ist tot

Michail Gorbatschow – genannt "Gorbi" – war einer der letzten noch lebenden Väter der Deutschen Einheit. Nun ist der Friedensnobelpreisträger gestorben.

Der russische Friedensnobelpreisträger und ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow ist tot. Er starb am Dienstagabend im Alter von 91 Jahren in Moskau. "Heute Abend ist nach schwerer und langer Krankheit Michail Sergejewitsch Gorbatschow gestorben", teilte das Zentrale klinische Krankenhaus (ZKB) der russischen Hauptstadt mit. Der weltweit geschätzte Politiker galt als einer der Väter der Deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. Besonders die Ostdeutschen verehren "Gorbi", wie sie ihn nennen, bis heute als Staatsmann, der ihnen vor mehr als drei Jahrzehnten die Freiheit brachte.

In den 1980er Jahren hatte die Sowjetunion unter Gorbatschows Führung mit den USA wegweisende Verträge zur atomaren Abrüstung und Rüstungskontrolle geschlossen. In seiner Heimat hatte Gorbatschow als Generalsekretär der Kommunistischen Partei mit seiner Politik von Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umgestaltung) einen beispiellosen Reformprozess eingeleitet. Das brachte den Menschen in dem totalitären System bis dahin nie da gewesene Freiheiten.

Das Leben von Michail Gorbatschow in Bildern

1990 erhielt Gorbatschow den Friedensnobelpreis

1990 erhielt Gorbatschow für seine mutigen Reformen den Friedensnobelpreis. Der politische Prozess führte zu massiven Umbrüchen in allen Republiken des Sowjetstaates und letztlich zu einem Zusammenbruch des kommunistischen Imperiums.

Ein Großteil der russischen Bevölkerung sah den früheren Partei- und Staatschef stets als Totengräber der Sowjetunion - und als einen Politiker ohne Machtinstinkt. Gorbatschow trat als Präsident der Sowjetunion 1991 zurück, bevor sich der Staat wenig später selbst auflöste. Der neue starke Mann in Moskau wurde damals der russische Präsident Boris Jelzin (1931-2007).

Gorbatschow musste immer wieder im Krankenhaus behandelt werden

Bis zu seinem Tod hatte Gorbatschow sich um seine eigene politische Stiftung in Moskau verdient gemacht. Die Organisation setzt sich für demokratische Werte und eine Annäherung Russlands an den Westen ein.

Gorbatschow schrieb zahlreiche Bücher - zuletzt unter anderem auch über seine Enttäuschung von den Deutschen und dem Westen. Konkret beklagte er dabei, dass neue Feindbilder gegen Russland gezeichnet würden. Zu den Feiern zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im Herbst 2019 war er aus Gesundheitsgründen nicht gereist. Er musste in den vergangenen Jahren immer wieder im Krankenhaus behandelt werden.

In der Sowjetunion herrscht Anfang der 80er Jahre bleierne Stagnation. Die Wirtschaft liegt am Boden, die Armee führt einen verlustreichen Krieg in Afghanistan. Das Wettrüsten erschöpft letzte Ressourcen. In kurzer Folge sterben die greisen Machthaber Leonid Breschnew, Juri Andropow und Konstantin Tschernenko.

1985 übernimmt Michail Gorbatschow die Führung. Er will die Supermacht von Grund auf reformieren. Perestroika (Umbau) und Glasnost (Offenheit) lauten die Schlagwörter. Doch der Aufbruch endet in Chaos und Krieg. Es sind vor allem die unterdrückten Nationalitäten in dem Vielvölkerreich, die aufbegehren. Parallel dazu zerfällt der Sowjetblock.

Die friedlichen Revolutionen in Ostmitteleuropa gipfeln 1989 im Fall der Mauer.

Gorbatschow unternimmt 1991 einen letzten Versuch, die UdSSR mit einem neuen Unionsvertrag zu retten. Aber im August putschen die Apparatschiks. Der russische Präsident Boris Jelzin schlägt den Staatsstreich nieder, entmachtet Gorbatschow und wickelt die UdSSR ab. (uk)

Der Politiker war Miteigentümer der kremlkritischen Zeitung "Nowaja Gaseta", die immer wieder Missstände in Russland aufdeckt. Gorbatschow hatte in den vergangenen Jahren Kremlchef Wladimir Putin mehrfach aufgefordert, die Freiheit der Medien und Wahlen nicht weiter einzuschränken. Der Staatsmann wird in Moskau auf dem Neujungfrauenfriedhof für Prominente beerdigt - neben seiner Frau Raissa. (dpa)