Darts-Weltrangliste: Clemens rutscht ab - Littler an zwei

Deutschlands ehemalige Nummer eins Gabriel Clemens ist erstmals seit Jahren aus den Top 32 der Darts-Weltrangliste gefallen und muss damit um die Teilnahme bei mehreren bedeutenden Majors bangen. In dem Ranking am Tag nach dem WM-Finale steht der Saarländer nur noch auf Position 37. Das bedeutet einen Abstieg um zehn Plätze. Auch in Deutschland ist Clemens hinter Martin Schindler (22.) und Ricardo Pietreczko (30.) nur noch die Nummer drei.

Littler überholt van Gerwen

Grund für die deutliche Veränderung ist, dass in dem Zwei-Jahres-Ranking das WM-Halbfinale von Clemens im Januar 2023 aus der Wertung fiel. Der German Giant, wie Clemens genannt wird, war in den vergangenen Jahren fester Bestandteil der besten 32 und war seit 2021 bei jeder WM einer der gesetzten Spieler.

An der Spitze thront weiter mit gewaltigem Vorsprung der Engländer Luke Humphries. Der neue Weltmeister Luke Littler folgt auf Rang zwei. Er überholte Finalgegner Michael van Gerwen, der Dritter ist.

