Erinnerungen an Papst Benedikt: Ein Mensch

Plus Unsere Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck hat Papst Benedikt XVI. mehrfach getroffen. Sie war bei seiner Amtseinführung dabei, bei der ersten Audienz und dem letzten öffentlichen Auftritt nach dem Rücktritt. Eine persönliche Erinnerung.

Das war wieder typisch. Sechs Tage lang war strahlendes Papst-Wetter, als Benedikt XVI. im September 2006 durch seine Heimat reiste, um noch einmal die Orte und Menschen zu sehen, „die mich geprägt und mein Leben geformt haben“, wie er sagte. Und kaum war er wieder ins Flugzeug zurück nach Rom gestiegen, meldete der Wetterbericht eine Schlechtwetterfront.