Libanesische Regierung: 60 Tote bei Angriffen Israels

Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach Angaben Gesundheitsministeriums in Beirut in den vergangenen 24 Stunden 60 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 168 Menschen seien verletzt worden, hieß es in der Mitteilung weiter. Unklar blieb, bei wie vielen davon es sich um Mitglieder der mit Iran verbündeten Schiitenmiliz Hisbollah handelte und wie viele Zivilisten darunter waren. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Zahl der Luftschläge in den vergangenen 24 Stunden belief sich demnach auf 57. Sie sollen vor allem Zielen im Süden des Landes, in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beiruts und der Bekaa-Ebene im Osten des Landes gegolten haben.

Insgesamt stieg die Zahl der Todesopfer im Libanon seit Beginn des Gazakriegs nach Angaben der Regierung auf etwa 2.230. Knapp 10.400 Menschen wurden demnach verletzt. Etwa 187.000 Menschen sollen zu Flüchtlingen im eigenen Land geworden sein. Mehr als 430.000 Menschen flohen demnach ins Nachbarland Syrien, von denen mehr als drei Viertel syrische Staatsangehörige sein sollen.

Etwa 187.000 Menschen sind innerhalb des Libanon auf der Flucht. Mehr als 430.000 sollen nach Syrien geflohen sein. Foto: Marwan Naamani/dpa

Die Angriffe galten vor allem dem Süden des Landes, den südlichen Vororten Beiruts und der Bekaa-Ebene im Osten des Landes. Foto: Marwan Naamani/dpa