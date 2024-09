Faesers Grenzkontrollen: Österreich kündigt Widerstand an

Kehrtwende in der Migrationspolitik: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will nun doch Schutzsuchende, die versuchen, illegal nach Deutschland zu kommen, an den Grenzen zurückweisen. Dafür hat die SPD-Politikerin am Montag vorerst für ein halbes Jahr stationäre Grenzkontrollen angeordnet. Damit will die Bundesregierung nicht nur die Zahl von Flüchtlingen reduzieren, die ins Land kommen. Sie reagiert auch auf die gestiegene Gefahr islamistischer Terroranschläge. Die Maßnahmen an allen deutschen Grenzen sollen am kommenden Montag beginnen. „Wir tun alles, um die Menschen in unserem Land zu schützen“, sagte Faeser.

In den vergangenen Wochen hatte der Druck auf die Ampel-Koalition immer weiter zugenommen. Mehr als zwei Drittel der Deutschen erwarten laut Umfragen eine Korrektur der Migrationspolitik. CDU und CSU machten einen Kurswechsel zur Bedingung, um die in der vergangenen Woche begonnenen Gespräche von Bund und Ländern fortzusetzen.

So sollen die Grenzkontrollen in Deutschland laufen

Nach dem ersten Treffen habe man ein „Modell für europarechtskonforme und effektive Zurückweisungen entwickelt“, teilte das Innenministerium am Montag mit. Die entscheidende Frage wird sein, ob dieses Modell in der Praxis funktioniert und auch Personen abgewiesen werden, die an der Grenze Asyl beantragen. Dementsprechend zurückhaltend bewerteten führende Unionspolitiker Faesers Ankündigung.

Der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion Klaus Holetschek etwa sieht noch Klärungsbedarf. „Ich begrüße die Entscheidung. Grenzkontrollen sind ein erster Schritt für mehr Sicherheit und um die Migration zu begrenzen“, sagte er unserer Redaktion. „Zusätzlich braucht es jetzt aber konsequente Zurückweisungen an den Grenzen. Das muss die Bundesinnenministerin anordnen – klar, verbindlich und unverzüglich, damit die Bundespolizei endlich handeln kann“, forderte Holetschek. Er fügte hinzu: „Die Flüchtlinge an den Landgrenzen kommen allesamt aus sicheren Drittstaaten. Zurückweisungen wirken schnell und unmittelbar. Das ist jetzt ganz zentral, um wieder Herr des Geschehens zu werden.“

Wie andere EU-Länder auf die Grenzkontrollen reagieren

Allerdings deuten sich schon jetzt Probleme mit den Nachbarländern an. „Österreich wird keine Personen entgegennehmen, die aus Deutschland zurückgewiesen werden“, kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Wien an. Deutschland habe zwar das Recht, Menschen zurückzuschicken, wenn ein anderes EU-Land für deren Asylantrag zuständig sei. Dafür seien aber ein formelles Verfahren und die Zustimmung des betroffenen Mitgliedstaates nötig.

An der deutsch-österreichischen Grenze gibt es bereits seit 2015 Kontrollen, die mit der irregulären Migration begründet werden. Die neuen Maßnahmen betreffen die Grenzen zu Frankreich, Dänemark, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. Faeser hält ihr Konzept für europarechtskonform und hat die Kontrollen bei der EU-Kommission angemeldet. Wie weit die Bundesregierung dabei gehen will, ist aber offen. Zurückweisungen können grundsätzlich nur direkt an der Grenze erfolgen.

Der Sachverständigenrat für Integration und Migration warnt vor Aktionismus. „Der Ruf nach immer weiteren Gesetzesänderungen und -verschärfungen hilft nicht weiter, wenn die Umsetzung das Problem ist“, sagte Hans Vorländer, Vorsitzender des Expertengremiums. Gerade der Verzicht auf stationäre Grenzkontrollen sei eine wichtige Errungenschaft des europäischen Schengenraumes. Kontrollen seien für die Bundespolizei zudem mit einem hohen Personalaufwand verbunden.