Nato-Gipfel 2023 in Litauen: Ein Überblick

Am 11. und 12. Juli 2023 findet in der litauischen Hauptstadt Vilnius der Nato-Gipfel statt. Um welche Themen geht es? Wie ist die Sicherheitslage? Hier gibt es alle Infos.

Die Aufnahmeperspektive der Ukraine, die türkische Blockade Schwedens: Die Themen, um die es bei diesem Treffen geht, dürften wohl nicht zur Neige gehen. In den kommenden beiden Tagen treffen sich zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, um beim Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius die Agenda des Verteidigungbündnisses zu besprechen. Doch was steht alles auf der Tagesordnung? Wer sind die Teilnehmenden und wie steht es um die Sicherheitslage vor Ort? Hier finden Sie alle Infos zum Nato-Gipfel 2023 in Litauen.

Nato-Gipfel 2023 in Litauen: Datum, Ort und Teilnehmer

Der Nato-Gipfel findet einmal im Jahr statt: 2022 war Madrid der Austragungsort, 2021 war es Brüssel. 2023 treffen sich Vertreterinnen und Vertreter der Nato-Mitgliedsländer im Baltikum. Das sind die Rahmendaten des Nato-Gipfels 2023:

Ort: Vilnius , Litauen

, Datum: 11. Juli 2023 und 12. Juli 2023

Teilnehmer: Staats- und Regierungschefs der 31 Nato-Staaten plus Delegationen

Aus Deutschland reisen Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius an. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zum ersten Mal dabei.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Themen des Nato-Gipfels 2023: Nato-Beitritt der Ukraine und Schweden

Wie bereits beim Nato-Gipfel 2022 stehen auch 2023 die Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine im Vordergrund. Es soll außerdem um die Perspektive eines möglichen Nato-Beitritts der Ukraine sowie weitere militärische Unterstützung der Nato-Staaten gehen. Auch die Blockade der Türkei von Schwedens Nato-Beitritt wird diskutiert. Verteidigungspläne zur Abwehr und Abschreckung Russlands stehen ebenfalls auf der Agenda.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Themenfelder des Gipfeltreffens:

Nato-Beitritt der Ukraine: Die Perspektive der Ukraine, dem Verteidigungsbündnis beizutreten, dürfte eines der zentralen Themen des Gipfeltreffens werden. Im Herbst 2022 hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die beschleunigte Aufnahme seines Landes in Nato beauftragt. Im Vorfeld bezeichnete er den Gipfel als "Schlüsselmoment für unsere gemeinsame Sicherheit in Europa". Dass die Ukraine noch während des laufenden russischen Angriffskrieges Nato-Mitglied wird, gilt allerdings als sehr unwahrscheinlich. Auch eine mögliche Garantie, nach Ende des Kriegs der Ukraine den Mitgliedsstatus zu verleihen, sorgt für Uneinigkeit unter den Mitgliedsstaaten. US-Präsident Joe Biden bereite der Ukraine am Wochenende vor dem Gipfel das Angebot, dem Land zwischen Kriegsende und Nato-Beitritt einen ähnlichen Schutzstatus wie Israel zu verleihen. Auch die weitere militärische Unterstützung der Ukraine soll bei dem Gipfeltreffen thematisiert werden.

Lesen Sie dazu auch

Nato-Beitritt von Schweden und die Blockade der Türkei: Ob das Thema tatsächlich auf der Tagesordnung des Gipfeltreffens am Dienstag und Mittwoch steht, ist noch unklar. Schon am Montag trafen sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vorab. Ziel war es, noch vor dem Gipfel eine Lösung zu finden, um das Treffen nicht mit dem Streit zu belasten. Erdogan fordert, dass im Gegenzug für Schwedens Nato-Aufnahme Gespräche über einen EU-Beitritt der Türkei aufgenommen werden. Finnland und Schweden hatten im Mai 2022 als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine die Nato-Mitgliedschaft beantragt. Seit April 2023 ist Finnland Mitgliedsland, Schwedens Beitritt wird nach wie vor von der Türkei blockiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat für seine Zustimmung zur Aufnahme Schwedens in die Nato eine Belebung der Beitrittsgespräche der Türkei zur EU gefordert. Video: dpa

Sicherheitslage beim Nato-Gipfel 2023 in Vilinus

Vilnius liegt etwa 30 Kilometer von Belarus entfernt, Russlands Verbündetem im Krieg gegen die Ukraine. Die russische Ostsee-Enklave Kaliningrad ist rund 160 Kilometer entfernt. Das Aufgebot zum Schutz des Gipfeltreffens ist dementsprechend hoch.

Nach Angaben Litauens sind rund 12.000 Einsatzkräfte während des Nato-Gipfels stationiert. Die Bundeswehr hat angekündigt, die Patriot-Flugabwehrsysteme der Luftwaffe inklusive Soldatinnen und Soldaten nach Litauen zu verlagern. Auch mit "land-, luft- und seegestützte Fähigkeiten" will die Bundeswehr zum Schutz des Gipfels beitragen, teilte das Bundesverteidigungsministerium mit.