Großbritannien schottet sich weiter ab

Ein spontaner Trip nach London, zum Sightseeing oder Shoppen? Das wird in Zukunft aufwendiger und teurer, und wer nicht aufpasst, für den ist schon bei den Kontrollen am Flughafen Schluss. Denn ab 2. April führt das Königreich das digitale Einreisegenehmigungssystem Electronic Travel Authorization, kurz ETA, auch für EU-Bürger ein. Wer die Genehmigung erhalten will, muss zehn Pfund zahlen. Das System soll Briten mehr Kontrolle verschaffen. Statt erst an der Grenze zu prüfen, wer ins Land darf, wird das jetzt schon im Voraus erledigt. London kalkuliert außerdem mit zusätzlichen Einnahmen in Milliardenhöhe.

Seit Mittwoch können EU-Bürger über die britische „ETA-App“ eine solche Genehmigung einholen – laut britischem Innenministerium ein „schnelles und einfaches“ Verfahren. Die meisten Anträge würden innerhalb weniger Minuten bewilligt. Es wird jedoch empfohlen, bis zu drei Werktage einzuplanen, da zusätzliche Überprüfungen erforderlich sein können. Wer kein Smartphone oder keinen Zugang zur App hat, kann den Antrag auch über die offizielle Regierungswebsite GOV.UK stellen. Reisende aus den USA, Kanada und Australien kennen das bereits – für sie gilt die Regelung schon.

ETA-System: Die nächste Folge des Brexits

Das ETA-System des Vereinigten Königreichs ist zwar kein direktes Produkt des Brexit, da es für viele Länder weltweit gilt, kommt durch den EU-Austritt Großbritanniens nun aber auch auf Deutsche, Franzosen oder auch Belgier zu. „Ohne den Brexit wären EU-Bürger wohl nicht betroffen gewesen, da eine solche Regelung im Widerspruch zur Freizügigkeit gestanden hätte”, sagte Joël Reland von der Denkfabrik UK in a Changing Europe gegenüber dieser Zeitung.

Die Einführung des ETA-Systems soll die Kontrollen durch moderne Technologie und innovative Verfahren effizienter und sicherer machen; ein Missbrauch des Einwanderungssystems verhindert werden, hieß es vonseiten des Innenministeriums. Die Grenzsicherung sei ein wesentlicher Bestandteil des Reformplans der britischen Regierung, betonte die Labour-Ministerin für Einwanderung und Staatsbürgerschaft, Seema Malhotra. Mit anderen Worten: Die Insel schottet sich weiter ab.

Wer nach Großbritannien reist, braucht trotz ETA auch weiter einen Reisepass

Alle Personen, die ohne Visum nach Großbritannien reisen wollen, einschließlich Babys und Kinder, müssen eine solche Genehmigung einholen. Neben der Beantwortung der Sicherheitsfragen und Angaben zur Adresse muss ein Foto des Reisepasses und für alle im Alter von über neun Jahren ein Foto des Gesichtes hochgeladen werden. Nach der Erteilung wird die ETA digital mit dem Reisepass verknüpft. Sie berechtigt zu mehreren Reisen und Aufenthalten von bis zu sechs Monaten in einem Zeitraum von zwei Jahren oder bis zum Ablauf des Passes, je nachdem, was zuerst eintritt.

Doch insbesondere aus der Tourismusbranche in Großbritannien hagelt es Kritik. Diese befürchtet, dass zusätzliche Bürokratie und Kosten potenzielle Besucher abschrecken könnten. Zudem warnen Experten vor einer möglichen Überlastung der britischen Behörden.

Auch auf die Briten kommen Verschärfungen zu

Das Königreich verschärft seine Einreisebestimmungen – und auch britische Reisende müssen sich auf neue Regeln in der EU einstellen. Noch in diesem Jahr soll das biometrische Grenzkontrollsystem (EES) eingeführt werden, das wegen technischer und infrastruktureller Probleme mehrfach verschoben wurde. Bei der ersten Einreise in die EU werden dann Fingerabdrücke und ein Gesichtsbild in einer Datenbank gespeichert. Zudem soll 2025 das EU-Programm ETIAS starten – eine digitale Einreisegenehmigung nach britischem Vorbild.