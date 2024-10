Landesverband Hessen der Wagenknecht-Partei gründet sich

Das «Bündnis Sahra Wagenknecht» (BSW) will heute seinen hessischen Landesverband gründen. Dazu wollen sich die bislang rund 50 Mitglieder in Wiesbaden treffen (11.00 Uhr), wie die Partei mitteilte. Es wäre der mittlerweile elfte Landesverband in Deutschland. Für den Vorsitz in Hessen kandidieren nach Angaben eines BSW-Sprechers Ali Al-Dailami und Oliver Jeschonnek als Doppelspitze.

Der 42-jährige Al-Dailami ist Bundestagsabgeordneter und war im vergangenen Herbst aus der Linkspartei ausgetreten. Von 2013 bis 2021 war er Vorsitzender des Kreisverbandes Gießen der Linken gewesen, von 2018 bis 2022 war Al-Dailami stellvertretender Parteivorsitzender.

Jeschonnek ist 48 Jahre alt und führt ein mittelständisches Beratungsunternehmen. Parteigründerin Sahra Wagenknecht ist in Wiesbaden nicht angekündigt.

Die Linken waren in Hessen bei der Landtagswahl im Oktober 2023 nach 15 Jahren im Parlament mit 3,1 Prozent (-3,2) an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.