Finanzminister Lindner will Nachfolge für Neun-Euro-Ticket nicht finanzieren

Exklusiv Die Grünen hatte einen Vorschlag vorgelegt, wie das Neun-Euro-Ticket fortgeführt werden soll. Finanzminister Christian Lindner hält das für ungerechtfertigte Subvention.

Finanzminister Christian Lindner mischt sich in die Debatte um eine Fortführung des Neun-Euro-Tickets ein. Er sieht in seinem Haushalt keinen Spielraum für weitere Rabattaktionen im Nahverkehr. „Es stehen in der Finanzplanung für eine Fortsetzung des Neun-Euro-Tickets keinerlei Mittel zur Verfügung“, betonte der FDP-Politiker gegenüber unserer Redaktion. „Jeder Euro müsste durch Kürzung anderswo mobilisiert werden.“

FDP-Chef Lindner hält Neun-Euro-Ticket für ungerechtfertigte Umverteilung

Generell, so Lindner weiter, sei er von einer „Gratismentalität à la bedingungsloses Grundeinkommen“ auch im öffentlichen Nahverkehr nicht überzeugt. „Jeder Steuerzuschuss für ein nicht die Kosten deckendes Ticket bedeutet Umverteilung. Die Menschen auf dem Land, die keinen Bahnhof in der Nähe haben und auf das Auto angewiesen sind, würden den günstigen Nahverkehr subventionieren. Das halte ich für nicht fair“, sagte er.

Lindner greift damit eine aktuelle Diskussion auf. Führende Politiker der Grünen hatte gefordert, das Neun-Euro-Ticket auch nach dem August fortzusetzen. Sie hatten vorgeschlagen, ein Regionalticket für 29 Euro und ein bundesweit gültiges Ticket für 49 Euro im Monat. Beide sollen nur für den Nah- und Regionalverkehr gelten. Zur Finanzierung wollen die Grünen das Dienstwagenprivileg beschneiden, mit dem Unternehmen Kosten für Firmenwagen steuerlich absetzen können. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch