Neuseeländische Premierministerin Ardern tritt überraschend zurück

Neuseeland braucht einen neuen Regierungschef oder eine neue Regierungschefin: Premierministerin Jacinda Ardern kündigte überraschend ihren Rücktritt an.

2017 hatte sie einen historischen Wahlsieg geholt, der 2020 mit einem ebenso historischen Ergebnis bestätigt werden konnte. Nun hat Jacinda Ardern überraschend ihren Rücktritt als Premierministerin Neuseelands angekündigt. Sie gab in ihrer ersten Pressekonferenz des Jahres bekannt, dass sie ihr Amt zum 7. Februar 2023 aufgeben wird. Ihr fehle nach eigenem Empfinden die Kraft für weitere Jahre als Premierministerin.

Neuseeland: Premierministerin Ardern tritt zurück

"Ich weiß, was man für diesen Job braucht, und ich weiß, dass ich nicht mehr genug im Tank habe. Es ist so einfach", sagte Ardern bei der emotionalen Pressekonferenz in Napier: "Wir alle geben, solange wir geben können, und dann ist es vorbei. Und für mich ist es nun an der Zeit." Bei ihren Worten kämpfte die 42-Jährige mit den Tränen. Sie erklärte, dass ihre Zeit als neuseeländische Regierungschefin zwar erfüllend, aber auch herausfordern gewesen sei.

Ardern hatte 2017 mit der Labour Partei die Wahl begonnen und war zur Regierungschefin Neuseelands gewählt worden. Mit 37 Jahren war sie zu einer der jüngsten Frauen der Welt geworden, die an der Spitze einer Regierung stehen. 2020 konnte sie bei einem Erdrutschsieg mit der Labour Partei die absolute Mehrheit erringen, weswegen sie mit ihrer Partei alleine regieren konnte. Ein solches Szenario hatte es in Neuseeland seit 1996 nicht mehr gegeben. Für die Nationalpartei war es eine schwere Niederlage.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Nach Rücktritt von Premierministerin Ardern: Parlamentswahlen in Neuseeland im Oktober 2023

Nach dem Rücktritt von Ardern soll ein neuer Vorsitz der Labour Partei bereits am Sonntag gewählt werden. Mit der Ernennung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin nach der Wahl wird der Rücktritt der Premierministerin dann in Kraft treten.

Für den 14. Oktober kündigte Ardern Parlamentswahlen in Neuseeland an. Nach dem Erdrutschsieg der Labour Partei 2020 könnte nun ein Comeback der Nationalpartei bevorstehen. In den jüngsten Umfragen war die Labour Partei hinter ihre konservativen Rivalen gefallen.