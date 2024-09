Dallas schlägt New York, Prescott wirft zwei Touchdown-Pässe

Die Dallas Cowboys haben ein defensiv geprägtes Spiel gegen die New York Giants in der NFL für sich entschieden. Das Team um Quarterback Dak Prescott gewann in der nordamerikanischen Football-Liga auswärts mit 20:15 (14:9) gegen New York und hielt die Gastgeber ohne Touchdown. Damit fuhren die Cowboys gegen die Giants ihren siebten Sieg nacheinander ein.

Prescott gewann auch das Quarterback-Duell gegen New Yorks Daniel Jones. Dallas' Spielmacher warf zwei Touchdown-Pässe: im ersten Viertel über 15 Yards auf Rico Dowdle, im zweiten Durchgang über 55 Yards auf CeeDee Lamb. Damit gingen die Gäste mit 14:6 in Führung. In der zweiten Hälfte war Brandon Aubrey mit zwei Field Goals erfolgreich.

New York Giants punkten nur durch Field Goals

Die Giants punkteten sogar nur durch Field Goalds, Kicker Greg Jospeh schoss fünfmal durch die Torstange und stellte damit seinen Karrierebestwert ein. Schon bei der 6:28-Heimniederlage zum Saisonauftakt gegen Minnesota waren die Giants ohne Touchdown geblieben.

New Yorks Quarterback Daniel Jones überbrückte mit seinem Passspiel zwar immerhin 281 Yards, sein letzter Pass über knapp 70 Yards wurde in den Schlusssekunden von Cowboys-Verteidiger Amani Oruwariye zur Entscheidung aber abgefangen.

Durch den Erfolg stehen die Cowboys bei einer Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen, die Giants haben bislang nur eines ihrer vier Saisonspiele gewonnen.

Icon Vergrößern CeeDee Lamb erzielte einen der zwei Touchdowns der Cowboys. Foto: Bryan Woolston/AP/dpa Icon Schließen Schließen CeeDee Lamb erzielte einen der zwei Touchdowns der Cowboys. Foto: Bryan Woolston/AP/dpa