Polizei ermittelt nach Fund von Schwerverletztem auf Radweg

Nach dem Fund eines Schwerverletzten in der Landshuter Altstadt ermittelt die Polizei wegen einer möglichen Attacke auf den Mann. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann in der Nacht auf Sonntag in einer Diskothek in der Nähe gewesen, teilte die Polizei mit. Es sei nicht auszuschließen, dass er dort nach einem Streit mit anderen Gästen angegriffen worden sei.

Ein Passant habe den Verletzten am frühen Sonntagmorgen auf einem Radweg gefunden. Der Mann wurde den Angaben zufolge in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut einer Polizeisprecherin nicht. Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.