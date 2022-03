Röttgen: "Wladimir Putin ist vier großen Irrtümern erlegen"

@ Von Nikolaus Stampfer 27.03.2022



Schlechte Analysen führen meistens zu schlechten Konzepten. Putin hat doch den Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht aus "Sicherheitsinteressen" begonnen. Das war das Narrativ von Rechtfertigern des Putinkriegs.



Meine Frage, ob denn die Ukraine und die baltischen Staaten sowie Polen und auch Deutschland des Friedens willen kapitulieren soll, blieb unbeantwortet.



Grundsätzlich.



Deutschland ist nur eines von vielen Ländern in der UNO und in der NATO. Und das von Putin beherrsch-te Russland ist momentan auch durch unsere Fehler in der Vergangenheit nur noch schwer zu beeinflus-sen.



Vermutlich haben wir keine Friedenschancen, wenn wir nicht auf Völkerrecht und die Internationale Frie-densordnung pochen. Dass unsere Regierung in der Vergangenheit wie auch große Teile der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land einschließlich mancher Friedensgruppen sehr leise war, als das russische Militär in Tschetschenien, in Syrien, in Georgien und auf der Krim und in der Ostukraine sowohl Menschen massakriert wie auch durch Missachtung von Landesgrenzen das Völkerrecht elementar gebrochen hat, rächt sich.



Und der Sicherheitsrat der UNO ist durch die Vetorechte der fünf alten Atommächte bei Konflikten und Verbrechen, an denen diese alten Atommächte beteiligt sind, nicht handlungsfähig. Sonst müssten längst UNO-Friedenstruppen mit einem UNO-Mandat in die Ukraine geschickt worden sein. Angesichts des rus-sischen Angriffs auf die Ukraine war allerdings die Verurteilung mit großer Mehrheit durch die Vollver-sammlung zumindest ein starkes politisches Zeichen.



Deutschland ist vergleichsweise nur ein schwaches Land. Doch wir haben durch den Kauf russischen Erd-öls und Erdgases und atomaren Spaltstoffes („WAU-Brennelemente“) wie auch russischer Steinkohle Russland finanziell sehr genutzt. Laut Zeitungsartikeln (offizielle Statistiken hierzu habe ich nicht gefun-den), zahlt Deutschland täglich rund 400 Millionen Euro für Energierohstoffe an Russland. Die Hälfte hier-von allein Bayern!!



Das müssen wir endlich, wie wir beispielsweise von unserer BI seit Jahren gefordert haben, radikal verrin-gern. Auch aus Klimaschutzgründen. Für vorläufig die nächsten drei Monate sollten wir mit einem Tempo 100 auf Autobahnen und Tempo 80 auf Landstraßen unseren Ölverbrauch verringern, so dass wir auf rus-sisches Erdöl schnell verzichten könnten. Mit einem konsequenten Ausbau von Photovoltaik und Windkraft sollten wir endlich Ernst machen, so dass wie viel weniger Erdgas und Steinkohle verstromen. All dies wä-re auch gegenüber Russland ein Signal.



Auch sollten wir unsere Grundwerte wie Menschenrechte, Freiheit und Frieden sowie Solidarität mit den Schwachen beleben und verteidigen. In den 1980er Jahren haben wir die SOZIALE VERTEIDIGUNG https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Verteidigung als Alternative zur Rüstungsspirale und atomaren Ab-schreckung diskutiert und vertreten. Dies könnten neue Friedensgruppen wieder aufgreifen und weiterent-wickeln.



Eine Lehre für uns muss auch sein: Durch Austausch entscheidender Führungspersonen vom Verteidi-gungsministerium über das Bundeswehrbeschaffungsamt bis zur Truppe die Verschwendung von Steuer-milliarden bei gleichzeitiger Schwächung der Verteidigungskraft zu beenden.



Leider haben wir im Mai 2021, als Robert Habeck die Lieferung von Defensivwaffen an die Ukraine ins Gespräch gebracht hat, dies nicht unterstützt. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/habeck-waffen-ukraine-103.html



Fazit: Wir können politisch den russischen Angriff nicht stoppen. Wir können jedoch unsere finanzielle Förderung von Putin, seinen Milliardären und seinem Militär zügig beenden. Wir müssen auf eine Stärkung der internationalen Friedensordnung drängen. Auch unsere Grundwerte beleben und gegen die Demokra-tieverächter und Faschisten in unserem Land offensiv vertreten. Ich persönlich halte es jetzt auch für sinn-voll, ein europäisches Sicherheits- und Verteidigungssystem eventuell als Alternative zur NATO, die zu sehr von den USA abhängig ist, aufzubauen.



Raimund Kamm

Antworten Melden Permalink