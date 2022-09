Insgesamt vier statt drei Lecks an Ostsee-Pipelines

In den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 befinden sich insgesamt vier Lecks. Das gaben schwedische Behörden an. Bislang waren nur drei Lecks bekannt.

An den Nord-Stream-Gasleitungen in der Ostsee gibt es insgesamt vier statt wie bisher bekannt drei Lecks. Zwei davon befinden sich in der Ausschließlichen Wirtschaftszone Schwedens und zwei in derjenigen Dänemarks, wie die Kommandozentrale der schwedischen Küstenwache am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Bislang war stets von drei Lecks die Rede gewesen, auch von Regierungsseite - zwei in der Wirtschaftszone Dänemarks und eines in der von Schweden.

Das größere Leck soll an Nord Stream 1 liegen

Zuerst hatte die schwedische Zeitung "Svenska Dagbladet" darüber berichtet. Demnach sollen sich die beiden Lecks in schwedischen Gewässern dicht beieinander in der Nähe von Simrishamn befinden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge scheint das größere der beiden an Nord Stream 1 zu liegen, das kleinere an Nord Stream 2. (dpa)

