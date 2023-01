Der Kampf um Lützerath – ein Dorf, das im Grunde gar nicht mehr existiert

Von Peter Berger - vor 27 Min. Artikel anhören Shape

Klimaaktivisten diskutieren mit Polizisten, kleben und ketten sich fest. Manche beten. Sie wollen, dass das Dorf nicht den Kohlebaggern zum Opfer fällt. Es ist ein verzweifelter Kampf.

Der Polizeieinsatz hat noch nicht begonnen, als sich eine kleine Gruppe von Christen zum Gottesdienst an einem unscheinbaren Ort versammelt. Der ist selbst den Klimaaktivisten, die zum Teil seit Monaten im Braunkohledorf Lützerath ausharren, um es gegen die Räumung und die Zerstörung zu verteidigen, kaum bekannt. „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag“, singen die Menschen der Initiative „Die Kirchen im Dorf lassen“ vor der Eibenkapelle und halten sich an den Händen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .