Mann fährt mit schussbereitem Luftdruckgewehr in S-Bahn

Mit einem schussbereiten Luftdruckgewehr war ein 21-Jähriger in einer S-Bahn und am Nürnberger Hauptbahnhof unterwegs. Reisende meldeten den Mann am Samstag der Bundespolizei, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Beamte kontrollierten ihn am Hauptbahnhof. Unter seiner Jacke fanden sie das geladene Gewehr, in seinem Rucksack entdeckten sie außerdem Ersatzmunition.

Warum er mit dem Gewehr unterwegs war, war zunächst unklar und sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Sprecherin. Für den Besitz des Modells sei kein Waffenschein erforderlich, gegen ihn werde nun aber wegen des Führens einer Schusswaffe in der Öffentlichkeit ermittelt.