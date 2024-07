28-Jähriger bedroht Polizisten mit zerbrochener Glasflasche

Ein 28-Jähriger soll Polizisten am Nürnberger Hauptbahnhof mit einer zerbrochenen Glasflasche bedroht haben. Der Mann griff laut Polizei nach der Flasche, während Beamte ihn am Dienstag kontrollierten. Sie forderten ihn demzufolge auf, die Glasflasche wegzulegen - was der Mann nicht tat. Die Polizisten zogen deshalb ihre Dienstwaffen. Daraufhin legte der 28-Jährige die Glasflasche nieder.

Die Polizisten brachten den Verdächtigen zu Boden und fesselten ihn. Er wehrte sich den Angaben nach dabei stark. Die Polizisten blieben unverletzt. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag, über den ein Ermittlungsrichter nun entscheiden muss. Die Polizei ermittelt wegen Widerstands und Bedrohung gegen den Mann.