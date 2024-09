Frau von umgestürztem Metalltor verletzt - Mann in U-Haft

In einer Art Kettenreaktion soll ein 38-Jähriger in der Oberpfalz im Streit seine Partnerin verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann am Donnerstagvormittag zunächst mit seinem Auto gegen das der 49-Jährigen gefahren sein, welches dann gegen ein Metalltor stieß. Das Tor sei dabei aus der Verankerung gerissen worden und auf die Frau gestürzt, die außerhalb ihres Wagens stand. Der 38-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Bei dem Vorfall in der Nähe eines Cafés in Tirschenreuth habe sich die Frau den Arm gebrochen und sei ins Krankenhaus gekommen. Polizeibeamte hätten vor Ort nicht nur festgestellt, dass der 38-Jährige mutmaßlich unter Drogen stand und keinen Führerschein hatte.

Gegen ihn lagen den Angaben nach auch zwei Haftbefehle vor. Welchen Hintergrund diese hatten, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

Ein Ermittlungsrichter erließ am Freitag Haftbefehl gegen den 38-Jährigen. Ihm werden gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Kripo habe die Ermittlungen aufgenommen und suche nach möglichen Zeugen des Vorfalls.