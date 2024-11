Bayern will Olympia wieder nach München holen

Deutschland will 2040 wieder Olympische Sommerspiele ausrichten - und Bayern wirbt für seine Hauptstadt München als den besten Veranstaltungsort. Doch wie sieht das der Rest der Republik? Aufschluss darüber könnte ein Spitzentreffen in München bringen. Ende der Woche tagen dort die Sportminister der Länder mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Deren bayerischer Kollege Joachim Herrmann (CSU) betonte auf Anfrage unserer Redaktion, dass sich die Staatsregierung dabei klar zugunsten von München positionieren werde. „München hat international einen guten Ruf, München hat die Sportstätten, die Stadt muss nicht zur Baustelle werden.“

Olympia 2040: Diese deutschen Städte bewerben sich

In Deutschland haben außerdem Leipzig, Berlin, Hamburg und die Rhein-Ruhr-Region mit Städten wie Düsseldorf, Bonn und Dortmund Interesse an einer Austragung. Angedacht ist nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), der für die Bewerbung verantwortlich ist, dass mehrere Regionen zusammen die Olympischen Spiele ausrichten, es wären nach 1936 und 1972 die dritten Sommerspiele auf deutschem Boden. Herrmann zeigte sich im Gespräch mit unserer Redaktion skeptisch, ob das Internationale Olympische Komitee (IOC) so einem Vorschlag folgen würde. Er hält eine Bewerbung mit einem klaren Zentrum für aussichtsreicher. Einzelne Sportarten könnten ausgelagert werden, das war auch bei den Sommerspielen 1972 so, als etwa die Kanu-Wettbewerbe auf dem Augsburger Eiskanal stattfanden. Herrmann: „Natürlich bietet sich Augsburg wieder an.“

Doch von derartigen Weichenstellungen ist man noch weit entfernt. Bei dem Treffen in München, das Herrmann als Vorsitzender der Sportminister-Konferenz leitet, soll es darum gehen, eine Erfolg versprechende Strategie für die Bewerbung auszuloten. Der bayerische Innen- und Sportminister erhofft sich am Ende eine klare Position von Bund und Ländern.

Olympia 2040: Viele Länder wollen die Spiele haben

Welche Orte letztlich für Deutschland ins Rennen gehen, wird sich laut DOSB im zweiten Halbjahr 2025 entscheiden. Mit einer Entscheidung des IOC wiederum, in welchem Land die Spiele stattfinden sollen, wird nicht vor 2026 gerechnet. Die Konkurrenz ist groß: Derzeit sei eine zweistellige Anzahl an Bewerbern bekannt, so ein Sprecher des DOSB gegenüber unserer Redaktion. Interesse bekundet haben unter anderem Katar, Spanien, Istanbul und Budapest. Der DOSB will sich für 2036 oder 2040 bewerben, wobei die Bundesregierung 2040 bevorzugt, wenn sich die Wiedervereinigung zum 50. Mal jährt.

Grundlage der deutschen Bewerbung ist eine Vereinbarung, welche die Bundesregierung mit dem DOSB, den Städten Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig und München sowie den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Bayern getroffen hat. Unterzeichnet wurde sie bei den Sommerspielen in Paris, die den Deutschen in vieler Hinsicht als Vorbild dienen, weil die Großveranstaltung dort in die Stadt eingebettet wurde. Vorhandene Sportstätten sollen maximal genutzt werden, um teure Neubauten zu vermeiden und „nachhaltige“ Spiele zu ermöglichen. Die Bewerbung soll auch von der Bevölkerung mitgetragen werden. „Entsprechend sind wir mit den Partnern der Bewerbung in Abstimmungen zur Ausgestaltung einer umfangreichen Partizipation“, so ein Sprecher des Innenministeriums gegenüber unserer Redaktion.

Paris ist das Vorbild für Olympische Spiele in Deutschland

In der Vergangenheit waren deutsche Olympia-Bewerbungen bereits am Widerstand in der Bevölkerung gescheitert. Pläne für Winterspiele in München und Oberbayern 2022 gingen bei insgesamt vier Bürgerentscheiden unter, in Hamburg stimmte die Bürgerschaft ganz knapp gegen eine Bewerbung für die Sommerspiele 2024, die nun in Paris stattfanden. Diesmal will man es besser machen. Für den Freistaat jedenfalls gilt bislang: Bund, Bayern und die Stadt München möchten Olympia 2040 haben.

