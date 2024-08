Messerangriff in Stuttgart - weitere Tatverdächtige in Haft

Nach einem Messerangriff in Stuttgarts Innenstadt, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde, sind zwei weitere Tatverdächtige festgenommen worden. Sie sitzen unterdessen wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die 22 und 26 Jahre alten Männer wurden an ihren Wohnanschriften in Stuttgart festgenommen.

Ein 17-Jähriger war bereits unmittelbar nach der Tat festgenommen worden. Er sitzt ebenfalls wegen versuchten Totschlags in U-Haft.

Die drei mutmaßlichen Täter sollen am Dienstag an der Königstraße mit einer fünfköpfigen Gruppe in einen Streit geraten sein. In einem Hinterhof hätten sie die Gegenseite dann angegriffen, so die Ermittler. Ein 37-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass er zunächst in Lebensgefahr schwebte. Zwei weitere Männer im Alter von 24 und 47 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Zwei Frauen aus der angegriffenen Gruppe blieben unverletzt. Warum es zu dem Streit kam, war noch unklar.