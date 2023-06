Wie Griechenland die Krise hinter sich ließ

Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und seine Konservativen liegen bei der Parlamentswahl klar vorn. Er hat das einstige europäische Sorgenkind wieder zurück in die Spur gebracht.

Die konservative Nea Dimokratia (ND) unter ihrem Vorsitzenden Kyriakos Mitsotakis hat die Parlamentswahl in Griechenland ersten Zahlen vom Sonntagabend zufolge klar gewinnen. Der 55-Jährige, der das Land bereits in den vergangenen vier Jahren regiert hat, sagte schon bei der Stimmabgabe siegessicher: „Ich bin mir sicher, dass die Griechen mit Einsicht für ihren persönlichen Wohlstand und die Stabilität des Landes stimmen werden.“ Er sollte Recht behalten. Es ist auch sein persönlicher Triumph.

Es war die zweite Parlamentswahl in Griechenland in fünf Wochen. Bereits Mitte Mai waren die Griechinnen und Griechen zu den Wahlurnen gegangen. Damals hatte die ND mit knapp 41 Prozent eine unerwartet klare Führung erzielt. Das radikal-linke Bündnis Syriza unter Alexis Tsipras, der von 2015 bis 2019 Ministerpräsident war, landete weit abgeschlagen mit 20 Prozent auf dem zweiten Platz. Die ND verfehlte aber knapp die absolute Mehrheit der Mandate im neuen Parlament.

Weil keine der infrage kommenden Parteien eine Koalition bilden wollte, wurden Neuwahlen nötig. Sie fanden nach einem neuen Wahlrecht statt, das die jeweils stärkste Partei mit einem Bonus von bis zu 50 der 300 Parlamentssitze belohnt. Letzte Prognosen stellten Mitsotakis etwa 160 Mandate in Aussicht. Er könnte damit seine bisherige Einparteienregierung fortsetzen. Nach den ersten Zahlen vom Sonntagabend konnten die Konservativen ihren Vorsprung noch ausbauen.

Noch 2015 hatte Griechenland vor der Staatspleite gestanden

Das einstige Krisenland, das noch 2015 unter der damaligen Tsipras-Regierung kurz vor der Staatspleite stand, hat in den vergangenen Jahren bei der Sanierung der zerrütteten Staatsfinanzen und dem Schuldenabbau große Fortschritte gemacht. Beim Wirtschaftswachstum liegt Griechenland seit 2021 in der Spitzengruppe der EU-Staaten.

Die Investitionen wuchsen seit Mitsotakis‘ Amtsantritt um 44 Prozent. Griechenland reduzierte seine Schuldenquote in den vergangenen zwei Jahren schneller als irgendein anderes EU-Land. Die Arbeitslosenzahl fiel auf den niedrigsten Stand seit zwölf Jahren. Einkommens- und Unternehmenssteuern wurden gesenkt. Auch bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung kam das Land schnell voran. Auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise, in der Griechenland die Euro-Staaten mit in den Abgrund zu reißen drohte, schienen solche Nachrichten noch unvorstellbar.

Schon bei der Wahl im Mai zeigte sich, dass eine Mehrheit der Menschen auf eine Fortsetzung der bisherigen Politik setzt. Auch eine im vergangenen Jahr bekannt gewordene Abhöraffäre, in der Mitsotakis belastet wurde, sowie ein schweres Zugunglück im Februar, das krasse Sicherheitsmängel und Versäumnisse bei der staatlichen Bahngesellschaft OSE offenbarte, haben der Popularität der Regierung nicht nachhaltig geschadet.

Dagegen fand der 48-jährige Tsipras für seinen Vorschlag eines „Wandels“ wenig Resonanz. Tsipras konzentrierte sich im Wahlkampf vor allem auf Attacken gegen Mitsotakis und die Konservativen, ohne klar zu sagen, was er selbst im Falle eines Wahlsieges anders machen wollte. Syriza verlor im Mai gegenüber der Wahl von 2019 mehr als ein Drittel seiner Wähler.

Wie es nun weitergeht? Mitsotakis hat für eine zweite Amtsperiode unter anderem Steuersenkungen, eine Justizreform zur Beschleunigung der Rechtsprechung, einen Ausbau der Verkehrs-Infrastruktur und des öffentlichen Nahverkehrs, eine Reform des staatlichen Gesundheitswesens und eine Modernisierung des Bildungssystems angekündigt.