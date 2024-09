Hessens AfD zeigt sich optimistisch für Bundestagswahl

Nach ihrem Erfolg bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen gibt sich die AfD auch in Hessen mit Blick auf die Bundestagswahl in einem Jahr optimistisch. Heiko Scholz, Mitglied des Bundes- und Landesvorstands, sagte bei einem Landesparteitag in Hofheim am Taunus, die Wahl des Bundestags am 28. September kommenden Jahres werde der größte politische Erfolg in der AfD-Parteigeschichte werden. Die Vorbereitungen dafür seien bereits im Gange.

Dank an Polizisten

Den vielen Polizisten rund um die Stadthalle von Hofheim dankte der AfD-Politiker, dass sie einen «reibungslosen Ablauf» des Parteitreffens ermöglichten.

Vor der Halle gab es Gegendemonstranten, die gegen die Rechtspopulisten protestieren. Laut Polizei blieb zunächst alles «friedlich und störungsfrei». Scholz bezeichnete die Demonstranten als teils «linksradikale Chaoten».

Für das gesamte Wochenende sind in Hofheim Proteste angekündigt, erwartet werden nach Angaben der Kommune insgesamt 3.000 bis 4.000 Menschen bei mehreren Demos. Die Polizei plante nach eigenen Angaben einen Einsatz mit Beamten «im niedrigen vierstelligen Bereich» und mit Hubschrauber, Drohnen, Hunden, Reiterstaffel und einem Wasserwerfer.

Nach dem vorgeschalteten Parteitag will die hessische AfD bei einer Aufstellungsversammlung an diesem Wochenende ihre Kandidaten für die Bundestagswahl 2025 bestimmen. Derzeit sitzen laut Partei vier Mitglieder aus Hessen im Bundestag: Jan Nolte, Mariana Harder-Kühnel, Uwe Schulz und Albrecht Glaser.

Künftig mehr AfD-Abgeordnete im Bundestag?

Bei der nächsten Bundestagswahl am 28. September 2025 könnten noch mehr hessische AfD-Politiker zum Zuge kommen, hieß es. Die AfD ist im Wiesbadener Landtag inzwischen die größte Oppositionsfraktion. Allerdings soll zugleich der Bundestag infolge einer Wahlrechtsreform verkleinert werden.