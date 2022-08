Peking

07:30 Uhr

Der Staat bin ich: Chinas Präsident Xi Jinping schneidert sein Land maß

Plus Eine Machtfülle wie unter Diktator Mao sollte es in China nie mehr geben. Doch Xi Jinping hat ein Regime geschaffen, das nur auf ihn zugeschnitten sein kann.

Von Simon Kaminski

Sie schwärmen aus in das Riesenreich. Die Minister, die wichtigsten Kader. Keine Region wird vergessen. So ist das im sommerlichen China. Alle fünf Jahre sind die Spitzenpolitiker besonders reisefreudig. Auch der Präsident und Generalsekretär der Kommunistischen Partei (KP) ist unterwegs, im Nordosten des Landes. Wer weiß, wie oft Xi Jinping bei seinem Besuch der Provinz Liaoning an den 20. Parteitag gedacht hat, der im Herbst ansteht. Dann folgen rund 2300 Delegierte dem Ruf des Zentralkomitees der chinesischen KP, um sich in der „Großen Halle des Volkes“ in Peking zu treffen. Sicher ist, dass Xi alles veranlasst hat, damit die Inszenierung nicht nur wie gewohnt bombastisch gerät, sondern auch ganz in seinem Sinne.

