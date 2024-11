Der Pistorius-Verzicht nutzt vor allem Merz

Nicht zu früh zucken, die anderen kommen lassen, ein Problem notfalls auch mal aussitzen: Olaf Scholz hat sich einiges bei Angela Merkel und Helmut Kohl abgeschaut. Am Ende war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Boris Pistorius zurückziehen und dem Kanzler die Bühne überlassen würde. Das kann man Stehvermögen nennen, Sturheit oder Nervenstärke – Scholz aber hat bekommen, was er wollte. Er wird trotz großer Vorbehalte in der Partei ihr Kanzlerkandidat.

Die Personalie Olaf Scholz ist eine Hypothek für den Wahlkampf der SPD

Für den Wahlkampf der SPD ist das eine schwere Hypothek. Wie Helmut Kohl 1998 wollte Scholz nicht wahrhaben, dass seine Zeit vorbei ist, und seinen Platz nicht freiwillig räumen. Damals war Wolfgang Schäuble der Leidtragende, diesmal ist es Boris Pistorius. Auch aus Sicht der SPD ein riskantes Unterfangen: Die Popularitätswerte des Kanzlers sind im Keller, die Ampel ist an ihren eigenen Ansprüchen gescheitert und die Union den Sozialdemokraten in den Umfragen weit enteilt. Scholz kann allenfalls für sich in Anspruch nehmen, schon einmal ein vermeintlich aussichtsloses Rennen gewonnen zu haben. So einfach aber wiederholt sich Geschichte nicht. In ihren Wahlkampf startet die SPD nicht mit einem Kanzlerbonus, sondern mit einem Kanzlermalus.



Mit seinem Verzicht hat der Verteidigungsminister eine quälende Debatte beendet und seiner Partei die Entscheidung abgenommen. Den größten Dienst aber hat er damit Friedrich Merz erwiesen. Für ihn ist Scholz ein deutlich dankbarer Gegner als Pistorius.