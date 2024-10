Landtagsplenum diskutiert über A5-Ausbau und Finanzplatz

Die Abgeordneten wollen bei den Plenardebatten des hessischen Landtags am Donnerstag unter anderem über den umstrittenen Ausbau der Autobahn 5 auf zehn Spuren am Frankfurter Kreuz diskutieren. Kritik an dem möglichen Vorhaben kommt unter anderem von Umweltverbänden, vor Kurzem gab es eine große Fahrraddemo. Zu den weiteren Themen des letzten von drei Plenartagen zählt die drohende Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit. Dies könnte nach Befürchtungen der Landesregierung den Finanzplatz Frankfurt schwächen.

In einer gemeinsamen Initiative fordern die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP «Nie wieder ist Jetzt – kein Antisemitismus an hessischen Hochschulen». Die AfD-Fraktion wirft der Landesregierung in ihrem Antrag vor, bei islamischem Judenhass wegzuschauen. Zudem ist geplant, den Wolf in das hessische Jagdrecht aufzunehmen. Die Zuständigkeit für die streng geschützten Tiere liegt letztlich bei der EU. Bislang können in Deutschland nur sogenannte Problemwölfe geschossen werden. Die Hürden dafür sind hoch - daran würde derzeit auch eine Novelle des Jagdrechts in Hessen nichts ändern.

Als letzter Tagesordnungspunkt soll das Thema «Weinbergsfahrten» aufgerufen werden. Die FDP-Fraktion fordert, die Organisation solcher geselligen Touren rechtlich zu erleichtern.