Betrunkener sucht sein vermeintlich gestohlenes Auto

Ein junger Mann hat sich in Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) wegen seines angeblich gestohlenen Autos an die Polizei gewendet - und ist wenig später seinen Führerschein losgeworden. Polizeiangaben zufolge war der 20-Jährige am späten Samstagabend sichtbar angetrunken mit zwei Begleitern zu Fuß unterwegs und hielt einen Streifenwagen an. Den Beamten erzählte er, dass er glaube, sein Auto sei gestohlen worden. Die Polizisten entdeckten den Wagen aber wenige Meter entfernt abgestellt. Rund eine Stunde später sahen sie den jungen Mann erneut - dieses Mal fahrend am Steuer seines Wagens. Ein Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille. Der Mann musste zur Blutabnahme ins Krankenhaus. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein.

