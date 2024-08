Streit eskaliert? - Zwei Männer schwer verletzt

Mit Stichen und Schnitten sind zwei Männer in Kassel mutmaßlich bei einem Streit zwischen etwa 20 Menschen schwer verletzt worden. Als die Einsatzkräfte am späten Freitagabend eintrafen, hatten die beiden 29 und 30 Jahre alten Männer bereits mehrere Verletzungen erlitten, wie die Polizei mitteilte.

In einem Krankenhaus wurde der Jüngere der beiden demnach notoperiert und befinde sich weiter in einem kritischen Zustand. Der 30-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, schwebe derzeit aber nicht in Lebensgefahr. Im Bereich des Tatorts nahmen die Beamten laut Mitteilung einen 24 Jahre alten Verdächtigen fest, der noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden soll. Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein bestehender Streit mit der Tat zusammenhängen, wie es hieß. Noch seien die genauen Hintergründe jedoch unklar. Noch bis in die frühen Morgenstunden sei die Spurensicherung im Einsatz gewesen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.