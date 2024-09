Trio nach mutmaßlicher Serie von Straftaten in U-Haft

Nach einer mutmaßlichen Serie von Straftaten unter anderem im Kreis Sigmaringen ist ein Trio junger Männer in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, ist ein Verdächtiger 21, die anderen beiden sind 24 Jahre alt.

Den Angaben nach sollen die Männer unter anderem andere Menschen geschlagen und in einem Zug und in einem Lokal mit Messern bedroht haben. In Geschäften in Sigmaringen und Metzingen (Kreis Reutlingen) sollen sie mehrere Diebstähle begangen haben. Ermittlungen zufolge gingen sie dabei teils eigenständig, teils arbeitsteilig vor, und wollten mit den Straftaten ihren Lebensunterhalt finanzieren. Außerdem sollen die Männer Polizisten bedroht und sich ihnen derart widersetzt haben, dass zwei Beamten leicht verletzt wurden.

Um zu verhindern, dass die drei Verdächtigen weitere Straftaten begehen, hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Untersuchungshaft beantragt. Seit Anfang September befinden sich die Männer in Untersuchungshaft.