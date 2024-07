Mit einem Gewehr in die Rosenheimer Innenstadt

Mit einem Gewehr lief ein Mann in Richtung Innenstadt, der Lauf zeigte zu Boden: Mindestens ein alarmierter Bürger in Rosenheim wählte deswegen am Dienstag den Notruf. Eine Vielzahl an Streifen haben sich daraufhin auf den Weg gemacht, wie die Polizei mitteilte. Es sei aber nur ein Luftgewehr gewesen.

Der 79-Jährige war den Angaben zufolge auf dem Weg zu einem Fachhändler, um sein Gewehr wieder Instand zu setzen. Auf die Schnelle sei kein Behälter für die Waffe greifbar gewesen. Nun wird gegen den Mann wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Das Luftgewehr sei ihm abgenommen worden.