Hauptbahnhof Würzburg wegen Bombendrohung gesperrt

Der Hauptbahnhof in Würzburg ist wegen einer Bombendrohung für über eine Stunde gesperrt worden. Am Mittwochabend seien die Beamten über eine mögliche Bombendrohung per Fax informiert worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten darauf den Bahnhof geräumt und abgesperrt.

Die Drohung habe sich am Ende als nicht ernstzunehmend herausgestellt. Daraufhin habe die Polizei die Sperrung für den Hauptbahnhof wieder aufgehoben. Bisher sei der Verursacher nicht bekannt. Es wird wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.