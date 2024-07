Mann läuft mit Messer barfuß an Autobahn entlang

Mit gezogenen Waffen haben Bundespolizisten einen mit einem Messer bewaffneten Mann an der Autobahn 93 nahe der Grenze zu Österreich gestoppt. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert, nachdem der Mann am Dienstagabend barfuß von einem Hotel zu der Autobahn lief, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Beamten, die zufällig in der Nähe waren, seien dem Mann nachgelaufen und hätten ihn an der Ausfahrt Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) entdeckt.

Um den Mann zu stoppen, hätten die Beamten ihre Pistolen gezogen. Der Verdächtige habe daraufhin das Messer mit einer etwa neun Zentimeter langen Klinge in die Leitplanke gesteckt und sei mit erhobenen Händen stehen geblieben. Die Bundespolizisten nahmen den Mann demnach ohne Gegenwehr fest.

Da der Verdächtige den Angaben zufolge «offenkundig psychische Probleme hatte», habe sich die Rosenheimer Verkehrspolizei um eine entsprechende Unterbringung des Mannes gekümmert.