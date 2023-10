Tobias Krell ist der Typ, der alles checkt

Tobias Krell erklärt als "Checker Tobi" in der gleichnamigen TV-Sendung jungen Leuten die Welt – und Erwachsenen. Das macht er so gut, dass er jetzt zum zweiten Mal ins Kino kommt.

Wenn Tobi am Bildschirm auftaucht, ist gute Laune angesagt, das geht nicht anders bei diesem Lausbubengrinsen, den unschuldigen Seehundaugen, dem Strubbelhaar obendrauf. Mit einem wie ihm, signalisiert die ganze Erscheinung, kann man Spaß haben, auf so einen kann man sich zudem verlassen. Ein idealer Typ, um Kindern die Welt zu erklären.

Das tut Tobias Krell seit zehn Jahren als "Checker Tobi" in der gleichnamigen Sendung im TV-Kanal KiKa. Ein Format, das jungen Leuten im Grundschulalter alle nur denkbaren Themen nahebringen will, ernste wie lustige. Wobei die ersteren so gar nicht mit dem Zeigefinger rüberkommen und bei den scheinbar nur ulkigen Themen auch Nachdenkliches aufploppt. Weshalb bei ihm, wenn er unser Trinkwasser "checkt" oder die Müllverwertung, wenn er sich an die Fersen der Alten Römer heftet, Hautpickel unter die Lupe nimmt oder den Sinn des Oktoberfests erklärt, nicht bloß die Fünf- bis Zehnjährigen vor dem Bildschirm sitzen, sondern, alles andere als uninteressiert, auch die Eltern.

Irgendwann musste das Erfolgsmodell "Checker Tobi" im Kino ankommen

In flippiger Videoclip-Ästhetik geht's in den Erklärfilmchen zur Sache, doch Tobi schafft es stets, dass man Gewinn aus seinen Ausführungen zieht. Der Ton ist locker, aber nicht klamaukig, mit Gesprächspartnern pflegt Tobi zumeist das Du, was seinerzeit selbst der Kanzler checkte, als er neben Tobi Platz nahm und der ihn fragte: "Wie darf ich denn sagen zu ... dir?" – "Olaf", gab Scholz zurück.

Versteht sich, dass das Erfolgsmodell "Checker Tobi" irgendwann im Kino ankommen musste. Das war erstmals 2019 der Fall, diesen Donnerstag nun startet sein neuer Film, "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen". Der ist für die junge Kernzielgruppe wie für Erwachsene gleichermaßen zugeschnitten, führt in einer Art Schnitzeljagd in den Amazonas-Regenwald ebenso wie in die Mongolei und propagiert dabei, stets ein Anliegen von Tobi, unterschwellig den achtsamen Umgang mit Umwelt und Natur.

"Checker" Tobias Krell ist der kindliche Blick wichtig

Tobi Krell, gebürtiger Mainzer, ist inzwischen 37. Weshalb die "Checker-Frage", unverzichtbarer Bestandteil jeder "Checker Tobi"-Folge, auf der Hand liegt, wie lange er seinem jungen Publikum noch treu bleiben wird. Wenn er, Tobi, irgendwann anfangen müsse, sich zu verstellen, wenn er den kindlichen Blick spielen müsste, dann wäre es wohl so weit, hat er gerade in einem Interview verraten. Aber gleich Entwarnung gegeben: "Bisher ist das zum Glück nicht so." Gecheckt!

