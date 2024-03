AfD-Politiker Jurca und Singer wollen zu Putins Wahl nach Russland reisen

Mehrere AfD-Politiker wollen auf Einladung die Wahl in Russland beobachten. Die Parteiführung der AfD kritisiert das Vorhaben.

Die schwäbischen AfD-Politiker Andreas Jurca und Ulrich Singer wollen zur Wahlbeobachtung nach Russland reisen. Die "Bürgerkammer der Russischen Föderation" habe sie und andere bayerische AfD-Landtagsabgeordnete als "Experten für Demokratie" eingeladen, berichtet die Tagesschau unter Berufung auf eine E-Mail, die der Redaktion vorliegt. Jurca, der seit Oktober für die AfD im Landtag sitzt, hat den Vorgang unserer Redaktion bestätigt. Internationale Wahlbeobachter der OSZE sind zu Wladimir Putins vierter Wiederwahl nicht zugelassen.

Mit Jurca und Singer soll zudem Elena Roon aus Mittelfranken nach Russland reisen. Die drei Abgeordneten sollen auch den Ablauf der Wahlen bewerten, primär jedoch den von der AfD geforderten "diplomatischen Dialog" forcieren, wie Jurca unserer Redaktion mitteilt. Die Politiker zahlten die Reise auf eigene Kosten, "um Vorwürfen einer Befangenheit keinen Raum zu bieten". Ob er sich im Anschluss an die Reise zu den Bedingungen in Russland äußern wolle, ließ Jurca offen. "Dass es in der Russischen Föderation eklatante Demokratiedefizite gibt, zumindest von außen betrachtet, ist sicher kein Geheimnis", hält er jedoch jetzt schon fest.

Das sagt AfD-Politiker Andreas Jurca zur Wahl in Russland

Jurca sagte zudem, dass die russische Regierung nicht an einen legitimierenden Effekt durch den Besuch einiger westlicher Politiker glaube und es eine Standardaufgabe des Bürgerrats sei, ausländische "Demokratieexperten" einzuladen. Der Bundesvorstand der AfD hat den drei Abgeordneten empfohlen, die Reise nicht anzutreten. Jurca und die anderen Abgordneten wollen sich daran aber nicht halten. "Wir werden die Termine, die im Rahmen des Standardprogramms des Bürgerrats vorgesehen sind, wahrnehmen", sagten er auf Nachfrage.

Jurcas Begleiter Ulrich Singer ist AfD-Abgeordneter für den Landkreis Donau-Ries im bayerischen Landtag, sein Wahlkreisbüro befindet sich in Wemding. Bereits jetzt gilt als sicher, dass Wladimir Putin die Wahl erneut gewinnen wird. Gegen ihn treten nur Kandidaten an, die schon jetzt als aussichtslos gelten oder ihn teils sogar unterstützen.

