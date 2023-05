Türkische Präsidentenwahl geht voraussichtlich in zweite Runde

Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei bleiben Amtsinhaber Erdogan und Herausforderer Kilicdaroglu offenbar unter 50 Prozent. Ende Mai könnte es damit zur Stichwahl kommen.

Die Entscheidung über die politische Zukunft des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wird voraussichtlich in einer Stichwahl am 28. Mai fallen. Erdogan lag nach der Wahl am Sonntag nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen zwar vor Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu, aber unter der Marke von 50 Prozent der Stimmen, die er für einen Sieg in der ersten Runde gebraucht hätte. Bei der gleichzeitigen Parlamentswahl erlitt Erdogans Regierungsbündnis zwar Verluste, konnte seine Mehrheit in der Volksvertretung aber behaupten.

Erdogan lag nach Auszählungsergebnissen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu und der privaten Agentur Anka vor Kilicdaroglu, der als Favorit in das Rennen gegangen war. Nach Zahlen von Anadolu, die nach Ansicht von Demoskopen und Opposition die Ergebnisse zugunsten der Regierung verzerrten, konnte Erdogan sogar noch auf ein Ergebnis von mehr als 50 Prozent hoffen; um 20.30 Uhr MESZ lag er demnach bei knapp 50,8 Prozent. Kilicdaroglu kam demnach auf 43,4 Prozent. Doch weil Anadolu zuerst die Stimmen aus vorwiegend konservativen Provinzstädten auswertete, holte Kilicdaroglu im Laufe des Abends auf, während der Stimmenanteil von Erdogan zurückging und zuletzt deutlich unter seinem Ergebnis von 2018 lag, als er 52,6 Prozent erhalten hatte.

Laut der Agentur Anka kam Erdogan auf 48 Prozent, während Kilicdaroglu 46 Prozent erhielt. Der dritte Kandidat im Rennen um die Präsidentschaft, der Rechtsnationalist Sinan Ogan, konnte nach übereinstimmenden Angaben von Anka und Anadolu mit fünf Prozent der Stimmen rechnen. Der angesehene Meinungsforscher Bekir Agirdir sagte im Sender Fox, die Präsidentschaftswahl werde in die Stichwahl gehen. Auch der Journalist Rusen Cakir, einer der besten Erdogan-Kenner bei den türkischen Medien, sagte eine zweite Runde voraus.

Bei der Parlamentswahl sagte Anadolu für die Regierungsallianz unter Führung von Erdogans Partei AKP einen Anteil von 328 der 600 Sitze in der Volksvertretung voraus; das wären 16 Sitze weniger als bisher. Die AKP verlor demnach im Vergleich zu 2018 rund fünf Prozentpunkte. Die Wahlkommission in Ankara wollte bis 23 Uhr MESZ ein vorläufiges Endergebnis bekanntgeben.

Erdogan und seine Partei AKP büßen Stimmen ein

Erdogan und die AKP büßten Stimmen in Istanbul und Ankara sowie in südlichen Provinzen wie Antalya, im kurdischen Südosten und im Nordosten ein. Doch wenn sich die vorläufigen Ergebnisse bestätigen sollten, hätte die Opposition trotzdem ihre wichtigsten Ziele verfehlt. Kilicdaroglu hatte auf einen Sieg in der ersten Runde gehofft und sich am Wahlabend per Twitter optimistisch geäußert: „Wir liegen vorne“, schrieb er.

In den zwei Wochen bis zur Stichwahl steht der Türkei ein harter Wahlkampf bevor. Erdogan hatte Kilicdaroglu und der Opposition in den letzten Tagen vor der Wahl vom Sonntag vorgeworfen, mit der kurdischen Terrororganisation PKK zusammen zu arbeiten, weil Kilicdaroglu auch von der pro-kurdischen Partei YSP unterstützt wird. Die Opposition hält dem Präsidenten und der Regierung ein Versagen in der Wirtschaftspolitik, die Unterdrückung Andersdenkender und Korruption vor.

Erdogan hatte 2017 ein Präsidialsystem durchgesetzt, das ihm große Machtbefugnisse verlieh. Kilicdaroglu will dieses System wieder abschaffen und zur parlamentarischen Demokratie zurückkehren. Auch in der Wirtschafts- und Außenpolitik würde sich bei einem Ende der Ära Erdogan einiges ändern. Kilicdaroglu hat angekündigt, er werde die Grundrechte stärken und die Beziehungen der Türkei zum Westen wieder verbessern, die seit Jahren in einer Dauerkrise stecken.