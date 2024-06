Letzte Generation beschmiert Kanzleramt

Klimaprotest am Kanzleramt: Aktivisten der Letzten Generation schreiben "Sei ehrlich!" an die Fassade des Kanzleramts und fordern Kanzler Scholz auf, die Klima-Bedrohung offen anzusprechen.

Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Morgen die Worte "Sei ehrlich!" an die Nordfassade des Bundeskanzleramts geschrieben. Nach Angaben der Bundespolizei waren sechs Personen an der Aktion beteiligt. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Den Angaben der Aktivisten zufolge richtet sich die Botschaft an Bundeskanzler Olaf Scholz, der am Morgen eine Regierungserklärung im Bundestag zur "aktuellen Sicherheitslage" abgehalten hatte. In einer Mitteilung bat die Letzte Generation den Kanzler "inständig" darum, anzusprechen, dass die Klimakatastrophe Sicherheit und Leben "akut" bedrohe.

Eigenen Angaben zufolge hatte die Gruppe die Forderung am Dienstag und Mittwoch bereits an der Fassade des Willy-Brandt-Hauses, wo sich SPD-Bundesparteizentrale befindet, angebracht. Die Aktion sei eine Reaktion auf die Ankündigung zweier Hungerstreikender gewesen, nichts mehr trinken zu wollen.

Klimaaktivisten der Kampagne "Hungern bis ihr ehrlich seid" wollen Scholz seit Wochen mit einem Hungerstreik dazu bewegen, öffentlich zu verkünden, dass die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre schon jetzt zu hoch und kein CO2-Budget mehr übrig sei.

(dpa)