Putin will auch 2024 für Präsidentschaft kandidieren

Wladimir Putin tritt auch im kommenden Jahr bei den Präsidentschaftswahlen in Russland an. Gewinnt er, wäre es seine fünfte Amtszeit.

Am 17. März wird in Russland gewählt – und der russische Staatschef Wladimir Putin wird erneut antreten. Das berichten russische Staatsmedien am Freitag. Putin habe bei einer Zeremonie im Kreml zur Ehrung der "Helden Russlands" auf Bitten von Militärs seine Absicht bekundet. Er hatte eigens die russische Verfassung ändern lassen, um noch einmal kandidieren zu können.

Putin tritt bei Präsidentschaftswahl in Russland an

Sollte Putin die Wahl gewinnen, wäre es die fünfte Amtszeit des 71-Jährigen. Die erneute Kandidatur ist nicht überraschend. Putin dürfte die Wahl gewinnen, einen ernsthaften Rivalen gibt es bei der Präsidentschaftswahl nicht. Der russische Präsident hatte erst am Donnerstag den Termin für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr festgelegt. Der Föderationsrat beschloss diesen bei einer Fernsehen übertragenen Sitzung.

Putin könnte bis 2036 Präsident in Russland bleiben

Putin hatte seine erste Amtszeit im Jahr 2000 angetreten. Zwischenzeitlich war er vier Jahre lang Ministerpräsident, um sich 2012 und 2018 erneut zum Präsidenten wählen lassen zu können. Nun könnte er – infolge einer 2020 auf Putins Initiative hin verabschiedeten Verfassungsreform – theoretisch bis 2036 im Amt bleiben.

Sollte Putin eine weitere sechsjährige Amtszeit in Russland beenden, würde er Josef Stalin überholen, der die Sowjetunion von 1924 bis 1953 führte. Putin wäre dann der am längsten amtierende Staatschef Russlands sein seit Zarin Katharina der Großen im 18. Jahrhundert.

