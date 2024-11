So reagieren Politiker in Deutschland und der Welt auf die US-Wahl

Olaf Scholz: Bundeskanzler Olaf Scholz hat Donald Trump zu seinem erwarteten Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. Der SPD-Politiker schrieb auf X: «Gemeinsam arbeiten Deutschland und die USA seit langem erfolgreich zusammen, um Wohlstand und Freiheit auf beiden Seiten des Atlantiks zu fördern. Das werden wir zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger fortsetzen.»

Annalena Baerbock: Außenministerin Annalena Baerbock hat dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zur Wahl gratuliert. „Donald Trump hat die Wahl gewonnen. Dazu gratulieren wir“, sagte die Grünen-Politikerin nach der Rückkehr von einer zweitägigen Ukraine-Reise in Berlin. Deutschland, Europa und die Vereinigten Staaten seien engste Partner und Verbündete. „Dabei ist unsere transatlantische Freundschaft seit jeher nicht auf eine Partei gebucht“, fügte sie hinzu.

Markus Söder: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Donald Trump zu dessen Wahlsieg gratuliert. Er postete ein Statement auf dem Kurznachrichtendienst X: „Natürlich bleiben die USA unser wichtigster Partner“, versicherte Söder. Er verband die Glückwünsche außerdem mit einer erneuten Forderung nach Neuwahlen in Deutschland.

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring warnt: „Trump macht unsere Lage nicht einfacher“

Fabian Mehring: „Wie es aussieht, wird Donald Trump überraschend deutlich das Rennen machen“, sagte der bayerische Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) unserer Redaktion. Mehring sitzt für den Wahlkreis Schwaben im bayerischen Landtag. „Zur Demokratie gehört es, Wahlergebnisse auch dann zu akzeptieren, wenn sie nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen“, sagt er. „Die Rückkehr von Trump in das Weiße Haus macht die Lage für unser Land aber nicht einfacher. Angesichts der wirtschafts- und sicherheitspolitischen Vorstellungen von Trump dürfen wir nicht davon ausgehen, dass unsere transatlantischen Partner diese Herausforderungen für uns lösen werden.“ Weiter sagt er: „Unsere Reaktion auf Trumps Wiederwahl kann deshalb nur darin bestehen, voll auf Europa zu setzen und die gewaltigen Herausforderungen unserer Zeit selbst anzupacken.“

Alice Weidel: Bei der AfD sorgt der voraussichtliche Wahlsieg Donald Trumps in den USA für Begeisterung. «Diese Wahl könnte ein Vorbild auch für Deutschland sein», sagte AfD-Chefin Alice Weidel im Deutschlandfunk. Sie sprach von einem klaren Statement «gegen Massenmigration, Kriminalität und wirtschaftlichen Niedergang, gegen fehlgeleitete Klima-Ideologie, fehlgeleitete Gender-Ideologie und die Kriegspolitik». Nicht das «woke Hollywood» habe diese Wahl entschieden, sondern die arbeitende Bevölkerung.

Stimmen zur US-Wahl 2024: Netanjahu, Macron, Selenskyj

Benjamin Netanjahu, Israel: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat dem Republikaner Donald Trump in herzlichen Worten gratuliert. Dieser hatte sich zuvor zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl erklärt. «Lieber Donald und liebe Melania Trump, Gratulationen zum größten Comeback der Geschichte», hieß es in einer Mitteilung Netanjahus. Trumps «historische Rückkehr ins Weiße Haus» bedeute «einen Neuanfang für Amerika und eine mächtige erneute Verpflichtung gegenüber dem großen Bündnis zwischen Israel und Amerika». Netanjahu sagte: «Dies ist ein riesiger Sieg!»

Emmanuel Macron, Frankreich: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat Donald Trump gratuliert, nachdem dieser sich zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl erklärt hatte. «Ich bin bereit, zusammenzuarbeiten, wie wir es vier Jahre lang getan haben», schrieb Macron auf X. «Mit Ihren Überzeugungen und mit meinen. Mit Respekt und Ehrgeiz. Für mehr Frieden und Wohlstand.»

Wolodymyr Selenskyi, Ukraine: Noch vor der Verkündung des offiziellen Wahlergebnisses hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem republikanischen Kandidaten Donald Trump zum Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. «Ich gratuliere Donald Trump zu diesem eindrucksvollen Wahlsieg!», schrieb der Ukrainer bei der Plattform X. Er begrüße Trumps Unterstützung für den «Frieden durch Stärke»-Ansatz. Zudem hoffe er, bald Trump persönlich zum Wahlsieg gratulieren und mit ihm die weitere Unterstützung der Ukraine besprechen zu können. Kiew sei auf die Hilfe beider US-Parteien angewiesen.

Giorgia Meloni, Italien: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat dem Republikaner Donald Trump herzlich gratuliert, nachdem dieser sich zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl erklärt hatte. «Italien und die USA sind Schwester-Nationen, die durch ein unerschütterliches Bündnis, gemeinsame Werte und eine historische Freundschaft verbunden sind», schrieb Meloni auf der Plattform X. Die strategische Verbindung der beiden Staaten würde nun noch stärker werden. «Frohes Schaffen, Herr Präsident!», schrieb die Regierungschefin weiter.

Reaktionen zur US-Wahl 2024 aus aller Welt

China: China hat auf die US-Wahl mit Zurückhaltung reagiert. Wenn die Ergebnisse offiziell bekanntgegeben würden, werde Peking wie üblich mit der Sache umgehen, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning am Nachmittag (Ortszeit) auf die Frage zu einem möglichen Sieg Donald Trumps. Die Wahl sei eine innere Angelegenheit und man respektiere die Entscheidung der Menschen. China werde die Beziehungen zu den USA auf dem Grundsatz des gegenseitigen Respekts handhaben. Ning sprach von friedlicher Koexistenz und „Zusammenarbeit, bei der alle gewinnen“.

Russland: Aus Russland kommen nach der US-Wahl erste Reaktionen der Freude über einen sich abzeichnenden Sieg von Ex-Präsident Donald Trump. «Halleluja», schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, in ihrem Telegram-Kanal. Gewinner sei derjenige, der sein Land liebe, meinte sie mit Blick auf Trumps Wahlspruch «Make America Great Again» (auf Deutsch: Mach Amerika wieder groß). Traditionell steht der Machtapparat in Moskau den Republikanern offener gegenüber als den Demokraten in den USA.

Geert Wilders, Niederlande: Der radikal-rechte Populist der Niederlande, Geert Wilders, hat Donald Trump zum Wahlsieg gratuliert. «Glückwunsch Präsident Trump! Glückwunsch Amerika! Nie aufhören, immer weiter kämpfen und Wahlen gewinnen!» schrieb Wilders noch vor Bekanntgabe des offiziellen Ergebnisses auf X. Der Rechtspopulist ist ein erklärter Anhänger von Trump. Wilders hatte vor knapp einem Jahr die Wahl in den Niederlanden gewonnen und seine Partei für die Freiheit (PVV) gehört seit gut vier Monaten der Koalitionsregierung an.

Karl Nehammer, Österreich: Österreichs Kanzler Karl Nehammer gratuliert US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump bereits vor dem Ende der Auszählung zum Wahlsieg. «Wir freuen uns darauf, unsere transatlantischen Beziehungen gemeinsam weiter auszubauen und zu stärken, um den globalen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen», schrieb Nehammer auf der Plattform X.

Icon Vergrößern Der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat Sen. JD Vance umarmt den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump bei einer Wahlparty in West Palm Beach, Florida. Foto: Alex Brandon, dpa Icon Schließen Schließen Der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat Sen. JD Vance umarmt den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump bei einer Wahlparty in West Palm Beach, Florida. Foto: Alex Brandon, dpa

Andrzej Duda, Polen: Der polnische Präsident Andrzej Duda hat Donald Trump gratuliert, nachdem sich dieser zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl erklärt hatte. Der nationalkonservative Politiker schrieb bei der Online-Plattform X auf Englisch «Congratulations, Mr. President» und «You made it happen!» (Sie haben es geschafft!). Duda war mit dem Kandidaten der US-Republikaner im April in dessen Trump Tower in New York persönlich zusammengekommen. Duda gilt als Bewunderer des amerikanischen Ex-Präsidenten und Unternehmers, wirbt aber anders als dieser für eine entschiedene Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland.

Keir Starmer, Großbritannien: Großbritanniens Premierminister Keir Starmer hat dem US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump bereits vor Ende der Auszählung zu einem „historischen Wahlsieg“ gratuliert. «Ich freue mich darauf, in den kommenden Jahren mit Ihnen zu arbeiten», teilte Starmer auf der Plattform X mit. Als engste Verbündete stünden sie Seite an Seite, um ihre gemeinsamen Werte Freiheit, Demokratie und Unternehmertum zu verteidigen. Die besondere Beziehung zwischen beiden Ländern werde weiter gedeihen, von Wachstum und Sicherheit bis hin zu Innovation und Technologie.