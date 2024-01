Wie kommt die Koalition aus der Krise: Sieben Auswege?

Die Koalition steckt in der Sackgasse. Statt für Fortschritt steht die Ampel für ein gelähmtes Land. Was hilft? Wir haben Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen gefragt.

Benediktinermönch Pater Anselm Grün spricht sich für den Grundsatz „Verstehen statt Bewerten“ aus

Ich rate dazu, den Grundsatz „Verstehen statt Bewerten“ zu beherzigen, wenn man einen Ausweg aus einer verfahrenen Situation finden möchte. Man muss versuchen zu verstehen, warum der andere so denkt, wie er denkt. Was ihm wichtig ist, an seiner Meinung oder an seiner Strategie. Wo die Gründe für sein Beharren liegen. Erst dadurch kann man ins Gespräch kommen. Denn Rechthaberei bewirkt nur, dass ein Streit ewig fortgesetzt wird. Es geht in derart ausweglos scheinenden Situationen darum, zu hören und zuzuhören, darum, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen: Was ist ihr oder sein Ziel? Was ist ihre oder seine Sehnsucht? Und es geht darum, sich seiner eigenen Position bewusst zu werden.

Das alles ist die Basis gegenseitiger Achtung – und in der Folge für ein Miteinander. Wer sich gegenseitig achtet, muss übrigens nicht gleicher Meinung sein. Wichtig ist noch etwas: Man sollte sein Gegenüber ausreden lassen und nicht gleich losledern und dagegenschießen. Die andere Meinung, Position oder Strategie sofort abzulehnen, führt nicht weiter.

