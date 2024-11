Rotgrüne Minderheitsregierung: Viele Pläne, kein Geld

Wenn es nach Bundeskanzler Olaf Scholz geht, will die auf Rot-Grün reduzierte Koalition bis zum März noch einige Projekte aus dem Koalitionsvertrag in den Bundestag einbringen, obwohl sie dort nach dem Bruch mit der FDP keine Mehrheit mehr hat. Möglicherweise will der wahlkampferprobte Kanzler dabei erneut den geschassten Koalitionspartner FDP vorführen, indem er liberale Herzensprojekte wie die Einkommensteuersenkung mit dem Abbau der sogenannten „Kalten Progression“ auf die Tagesordnung setzt: Stimmt die FDP zu, wäre dies ein Beleg für die Handlungsfähigkeit der Scholz-Regierung. Stimmt sie dagegen, könnte Rot-Grün den Ex-Koalitionspartner als Blockierer brandmarken. Allerdings ist mehr als fraglich, ob diese Taktik am Ende aufgehen wird.

Olaf Scholz droht internationaler Gesichtsverlust

Denn seit dem Wahlsieg von Donald Trump hat der Kanzler ein neues Problem: Für die ohnehin gekürzten Ukrainehilfen fehlen zwischen drei und zwölf Milliarden Euro. Kann Scholz nicht liefern, droht dem durch den Koalitionsbruch geschwächten deutschen Regierungschef internationaler Gesichtsverlust.

In den USA kratzt gerade Noch-Präsident Joe Biden alles an möglichen Milliarden Dollar zusammen, um der von Russland schwer unter Beschuss genommenen Ukraine vor der Amtsübergabe an Donald Trump noch ein Hilfspaket auf dem unsicheren Weg in die Zukunft mitzugeben. Scholz, der den Ukrainern so viel Unterstützung wie nötig versprochen hatte, steht ohne Bundeshaushalt für das kommende und mit einem Milliardenloch für das laufende Jahr da.

Nach dem Sieg Donald Trump drückt die Union aufs Neuwahl-Tempo

Die durch Trumps Wahlsieg völlig veränderte Sicherheitslage gilt als ein wesentlicher Grund, warum die Union nun doch so schnell wie möglich Neuwahlen möchte. Bislang hatten die Strategen von CDU und CSU, ähnlich wie nun der Kanzler, auch mit einem Termin im März geliebäugelt, um in ausreichender Zeit den Wahlkampf vorzubereiten. Seit dem schicksalhaften Mittwoch, an dem erst Trump einen Triumph feierte und dann der Kanzler mit einer beispiellosen Abrechnung seinen FDP-Finanzminister Christian Lindner feuerte, drängt die Union aber auf Tempo: „Es gibt überhaupt keinen Grund, die Vertrauensfrage jetzt erst im Januar des nächsten Jahres zu stellen“, betonte CDU-Chef Friedrich Merz. Er verwies auf die internationalen Verpflichtungen Deutschlands. „Wir können es uns einfach nicht leisten, jetzt über mehrere Monate eine Regierung ohne Mehrheit in Deutschland zu haben.“

Tatsächlich wäre nach einem monatelangen Wahlkampf und wochenlangen Koalitionsverhandlungen die neue Regierung wohl erst kurz vor Sommer handlungsfähig. Für die Ukraine, so hört man es in Berlin aus dem Lager der Unterstützer, wäre dies zusammen mit den Unsicherheiten der neuen Trump-Regierung eine gefährliche Mischung. Ohnehin hinken Deutschland und Europa mit den fest versprochenen Munitionslieferungen hinterher.

Der Streit um Taurus-Marschflugkörper kehrt zurück

Merz erklärte, die Union sei bei nötigen Entscheidungen bis zur Neuwahl „selbstverständlich bereit, auch hier Verantwortung für unser Land zu übernehmen“. Ähnliches hört man auch von der FDP. Allerdings dürften beide Parteien dies nur in harten Verhandlungen mit den Sozialdemokraten tun. FDP-Chef Lindner betonte, er habe kurz vor der Eskalation der letzten Ampel-Sitzung am Mittwochabend den Kanzler aufgefordert, der Ukraine zu geben, was sie am dringendsten brauche, um sich gegen Russland wirksam zu verteidigen: Taurus-Marschflugkörper. Scholz habe dies wie so oft abgelehnt. Auch die Union fordert die Lieferung der modernen Lenkwaffen an die Ukraine und könnte dies zum Knackpunkt in Verhandlungen machen.

Die SPD möchte dagegen unbedingt Sofortmaßnahmen zur Unterstützung der kriselnden Industrie durchsetzen. Scholz widmete dem Thema in seiner Fernsehansprache nach Lindners Rausschmiss breiten Raum und ging tief ins Detail: So sollen die Netzentgelte als Stromnebenkosten für Unternehmen gedeckelt werden und es soll ein Förderpaket zur Unterstützung der Automobilindustrie und Zulieferbetriebe geschnürt werden. Doch auch dies würde Milliarden kosten und dafür müsste erst einmal ein Haushalt für 2025 beschlossen werden, für den die Koalition keine Mehrheit im Bundestag hat.

Noch schlimmer für die Regierung: Ihr könnte sogar vor Weihnachten das Geld ausgehen. Ohne eine Parlamentsmehrheit für einen Nachtragshaushalt droht, wie schon nach dem Verfassungsgerichtsurteil vor einem Jahr, eine Haushaltssperre mit dem Aus vieler Projekte. Damals traf es über Nacht die E-Autoprämie. Von dem Debakel hat sich die Automobilbranche bis heute nicht erholt.

