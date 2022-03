Religion

vor 17 Min.

Warum Christen trotz aller Skandale Kirchenmitglieder bleiben

Plus Die Skandale der Kirchen lassen ihr breites Engagement in den Hintergrund treten. Während zahlreiche Christen den Austritt erklären, bleiben andere bewusst Mitglied. Was hält sie?

Von Daniel Wirsching

Annemarie Zill versteht die Welt nicht mehr. Das Kesseltreiben gegen die katholische Kirche, als das sie Medienberichte empfindet, nehme kein Ende. Nur der Schmutz in und an der Kirche werde veröffentlicht, sagt sie. So etwas ist zurzeit oft zu hören. Vom früheren Benediktiner-Abtprimas Notker Wolf, der in der Erzabtei St. Ottilien im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech lebt, und der in einem Interview sagte: „Keiner redet mehr, was in der Kirche alles Gutes geschieht. Das ist Verblendung.“ Oder eben von Annemarie Zill aus Kempten. Die 86-Jährige arbeitet seit über 60 Jahren als Pfarrhaushälterin. „Ihrem“ Pfarrer, wie sie ihn nennt, steht sie noch immer zur Seite. Er ist inzwischen fast 96 Jahre alt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen